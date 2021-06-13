Ситуация постепенно меняется, в частности – благодаря ОО "Батарейки, сдавайтесь!". Как ее команде удалось объединить украинцев вокруг проблемы токсичных отходов – рассказал Ukraїner.
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Закон Украины "Об отходах", который был внедрен в 2018 году, работает номинально: в стране есть мощности для переработки определенных видов отходов.
Однако фактически сортируется всего 5% мусора, а остальное захороняется на полигонах. Более того, именно на полигонах оказывается опасный мусор, который отравляет землю, воздух и воду.
К примеру, одна батарейка, которая содержит в себе сильные щелочи и кислоты, загрязняет до 16 квадратных метров земли и 400 литров воды.
В Украине собирают отработанные батарейки / Фото Ukraїner, Филипп Доценко
С чего все начиналось
В 2012 году Любовь Колосовская с друзьями основала движение "ЭкоДнепр", которое уже в 2015 году превратилось в профессиональную общественную организацию "Батарейки, сдавайтесь!".
Но оказалось, что завод "Аргентум", с которым была предварительная договоренность о переработке, на самом деле такой возможности не имеет: экспериментальную линию на заводе закрыли.
Еще 2 года активисты искали заводы по переработке за границей и деньги на утилизацию, а в 2020 году все-таки вывезли батарейки на переработку до румынского завода GreenWEEE.
Сейчас организация работает по 4 направлениям:
- привлекает торговые сети и офисы компаний открывать совместные пункты приема батареек и финансировать их утилизацию;
- обеспечивает переработку этих батареек на заводе в Европе,
- проводит образовательную работу с участием волонтеров и школ;
- продвигает государственную реформу в обращении с опасными отходами.
Благодаря усилиям инициатив "Батарейки, сдавайтесь!" к проблеме переработки батареек удалось привлечь внимание как общественности, так и предпринимателей и торговых сетей.
Нужно много пунктов приема батареек
Однако более 90% использованных батареек все еще выбрасывают бесконтрольно. Как отметила Колосовская, есть предубеждение, что в хаотическом состоянии проблемы должны сами украинцы.
Но наш опыт говорит, что украинцы – феноменально активные и неравнодушные, когда им предлагают простые и понятные способы сделать что-то полезное,
– подчеркнула она.
"Ключевое слово - простые. Пунктов приема батареек должно быть десятки тысяч, и сдать батарейки должно быть так же просто, как купить новую батарейку", – уточнила женщина.
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