У 2015 Євгенія Аратовська та її команда створили громадську організацію "Україна без сміття", відому як УБС – соціальний стартап, що прагне зробити сортування нормою для українців. Вони першими в Україні відкрили станцію сортування No Waste Recycling Station.

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Євгенія каже, що їй було боляче бачити, як пластикове сміття постійно накопичується й нікуди не дівається. А коли в неї з’явилися діти, відчула, що відповідальна за збереження чистого довкілля для них, аби вони мали де зростати. Так, у 2014-му вперше з’явилася ідея запустити екопроєкт, щоб навчати людей сортувати та створювати можливості для цього.

Євгенія Аратовська​ / Фото Анастасія Некипіла / Ukraїner

Коли ми створили першу станцію сортування, через певний час схожі проєкти почали з’являтися в інших містах. Тобто до цього активісти, волонтери, активні громадяни не наважувалися взагалі займатися сферою поводження з відходами, бо вона здавалася мафіозною, корумпованою, тіньовою, непривабливою,

– ділиться Євгенія.

"Україна без сміття" / Фото Сергій Коровайний / Ukraїner

Про проєкт

"Україна без сміття" приймає на переробку та утилізацію близько 40 видів різних відходів, незмінне правило – все має бути сухе й чисте, щоб простір станції був безпечним, комфортним і приємним. В результаті, УБС щомісяця віддає на переробку українським підприємствам 25 – 45 тонн вторсировини.

Сухе й чисте сміття / Фото Сергій Коровайний / Ukraїner

Також почали займатися ресайклінгом і апсайклінгом вторсировини (від англ. recycling та upcycling). Ресайклінг – це створення сировини із відходів. Для нього характерним є те, що кожен матеріал можна переробити обмежену кількість разів (окрім скла), і щоразу якість матеріалу погіршується. Натомість апсайклінг – це виготовлення нового продукту кращої якості, ніж була вторсировина, яку для нього використали. Серед апсайкл-речей УБС – багаторазові бахіли й нарукавники: їх майстрині-партнерки УБС пошили на замовлення зі старих і зламаних парасольок, які відвідувачі приносили на станцію.

Продукти ресайкл-майстерні / Фото Анастасія Некипіла / Ukraїner

З 2020 року на сортувальній станції є ресайкл-майстерня, де команда експериментує з переробкою пластикових кришечок і ємностей із полістиролу. В результаті виходять пластикові плити різного забарвлення й товщини, які можна використовувати як матеріал для створення лавок, велосипедних парковок чи сувенірів.

"Наше завдання – перевернути уявлення людини про сміття. Сміття може бути нормальним, якщо людина буде піклуватися про свої відходи вдома, буде намагатися робити його чистим, – тоді не буде проблем із відходами", – підсумовує Євгенія.

"Україна без сміття" / Фото Сергій Коровайний / Ukraїner

Євгенія наголошує: секрет успіху проєкту в тому, що їм вдалося і зробити соціальне підприємництво, і сформувати потужний громадський рух. Наразі УБС готується до запуску франшизи та до будівництва мультифункціонального культурного об’єкта на території Національного експоцентру України (ВДНГ), що популяризуватиме роздільний збір відходів. Цей простір об'єднає станцію сортування, перший в Україні Музей переробки й споживання, майданчики для артподій просто неба й фермерський ринок без пластику. Команда закликає всіх небайдужих підтримати зведення культурного об'єкта, що стане новим етапом розвитку не тільки для УБС, а й культури поводження з відходами в Україні.