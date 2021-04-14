Австрійці показали прототип сучасного робота-будівельника: фото, відео

Австрійський стартап Printstones представив свою нову інноваційну розробку. Його спеціалісти створили прототип мобільного багатозадачного будівельного робота Baubot.

Baubot розробляють, аби автоматизувати будівельну галузь, покращити безпеку на майданчику, знижуючи при цьому загальні витрати.

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Основні характеристики

Максимальна швидкість багатофункціонального робота сягає 3,2 кілометра на годину. Ним можна керувати вручну за допомогою інтерфейсу смартфона або налаштувати заздалегідь.

Робот вміє підніматися сходами та транспортувати на собі вантаж, вагою до 500 кілограмів. Без підзарядки він зможе пропрацювати до 8 годин.

Що вміє робити Baubot:

фрезерувати;

свердлити;

забивати гвинти;

різати плазму;

зварювати;

класти цеглу

шліфувати та фарбувати поверхні.

Baubot за допомогою камер контролює, що відбувається на об'єкті. Завдяки вбудованому освітленню він може працювати навіть вночі.

Робот Baubot від австрійських розробників / Фото Printstones

У Printstones наголосили, що він "майже не вимагає часу на налаштування" й може бути доставлений на місце за допомогою стандартного транспортера.

Що ще кажуть у Printstones

Розробники прагнуть працювати й над симуляціями робочих середовищ за допомогою штучного інтелекту. Не обов'язково, що у майбутньому Baubot повинен допомагати будівельникам-людям.

Те, що почнеться як проста спільна робота роботів, може перерости у рій роботів, які працюють разом, забезпечуючи інновації в різних сферах,

– наголосили у Printstones.

Там пояснили, що мовиться, наприклад, про позиціювання на місці, розпізнавання середовища, а також нові інтелектуальні інструменти та процеси.

Baubot все ще перебуває на стадії розробки, проте певну роботу йому вже можна доручити. У Printstones наразі шукають партнерів для програми пілотних проєктів.

Що вже вміє робот-будівельник: дивіться відео Printstones

У компанії також заявили, що наступне покоління її мобільної робототехнічної системи з'явиться вже у 2022 році, випередивши комерційне виробництво.