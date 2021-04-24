Австрійці придумали екологічну технологію: фарбують одяг бактеріями

Віденська текстильна лабораторія прагне зробити модну індустрію моди більш екологічною. Для цього там використовують натуральні барвники з бактерій.

Текстильна промисловість забруднює навколишнє середовище, чи не найпроблематичнішим є саме фарбування тканин. Хімік Карін Флек шукала альтернативу роками.

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Що каже засновниця стартапу

У 2020 році вона заснувала Віденську текстильну лабораторію. До цього підштовхнув друг з Амстердама, який познайомив її з фарбуванням бактеріями у 2017 році.

Мікроорганізми можуть виробляти фарби, і ми намагаємось використовувати це у промислових масштабах,

– пояснила Флек.

Вона зауважила, що таких мікроорганізмів є багато. Проте потрібно самотужки з'ясувати, який з них виробляє який колір та чи виробляє він його взагалі.

У які кольори вже фарбують одяг

Компанія користується, зокрема, бактеріологічною колекцією, складеною художником Еріхом Шопфом. Він використовував мікроорганізми для своїх мистецьких робіт.

"Ми систематично аналізуємо бактерії й перевіряємо, чи діють вони. Якщо так, то на які речовини", – пояснила Флек. Її команда вже дослідила понад 20 таких мікроорганізмів.

Зразки тканин вже доступні у відтінках жовтого, оранжевого, червоного, синього, бежевого. Зелений – складний колір,

– зауважила Флек.

Й додала, що не всі барвники підходять для усіх волокон. Адже кожен поводиться по-своєму. "Має значення, що ви фарбуєте – шерсть, шовк, поліестер чи нейлон", – додала вона.

Попереду – ще багато роботи

Наразі технологія працює у лабораторних умовах й у невеликих масштабах. Аби мати можливість виробляти барвники за конкурентними цінами потрібно ще багато працювати.

Щоправда, стартап вже співпрацює з чилійською дизайнеркою, яка живе в Берліні. Вона розробила цілу капсульну колекцію для свого бренду Anima у кольорах стартапу.



Капсульна колекція від Anima / Фото Philipp Kuelker

Флек підкреслила, що інвестувати в інновації – важливо. Адже крім природних процесів, практично немає альтернатив синтетичним процесам на основі нафтопродуктів і тонких хімікатів.

Крім Віденської текстильної лабораторії, над натуральними барвниками працюють також й інші стартапи, наприклад – у Франції та Великій Британії.