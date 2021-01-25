Перша у світі: австралійці розробили унікальну домашню батарею на водні

Австралійська компанія LAVO у співпраці з Університетом Нового Південного Вельса розробили першу у світі домашню батарею на водні. Вона компактна, потужна та екологічна.

Джерело: The Sydney Morning Herald

Розробники запевняють, що система може зберігати втричі більше енергії, аніж найбільші комерційні батареї.

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Що відомо про розробку

Систему можна під'єднати до сонячних панелей та водопроводу. Електролізери, які розміщені всередині батареї, використовують енергію для конвертації води у водень та кисень. Так, кисень випускається назовні, а водень зберігається в окремих метал-гідридних баках всередині блоку під тиском 30 атмосфер.

Електрична потужність Lavo складає 40 кіловат-годин, що втричі більше, ніж найпотужніша домашня батарея Tesla Powerwall 2. Вага LAVO становить 324 кілограми, а розміри – 1,68x1,24x0,4 метра. Контролювати параметри системи можна за допомогою відповідного мобільного додатку.