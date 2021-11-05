В Австралії провели перші перегони на летючих авто: потужне відео

Компанія Alauda Aeronautics, що базується в Австралії, провела перші у світі перегони у стилі "Формули 1" на літаках eVTOL. Два Airspeeder Mk3 керувалися дистанційно.

Тестовий дрег-рейсинг є важливою віхою у розвитку нового виду перегонів. Крім того, стартап прагне відкрити еру міської повітряної мобільності шляхом розвитку інноваційних летючих автомобілів.

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Про перегони

довжина маршруту склала 300 метрів;

літаки піднялися на висоту 15 метрів;

максимальна швидкість досягла 155 кілометрів за годину;

Незабаром компанія планує провести серію повноцінних перегонів – EXA. Змагання відбуватимуться за допомогою електронної системи управління, у яку інтегровано АR (додаткової реальності). До слова, учасники (4 команди по 2 пілота у кожній) перебуватимуть в різних точках планети.

Очікується, що вже наступного року відбудуться унікальні перегони Grand Prix для eVTOL. Слідкуйте за новинами!

Перегони на летючих автомобілях Airspeeder Mk3: дивіться відео