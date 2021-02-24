Таких ще немає у світі: армія США розробляє надпотужний лазер

Джерело:Daily Mail
Армія США розробляє тактичний лазер UPSL, який може стати найпотужнішим в історії. Він буде випаровувати цілі за допомогою коротких імпульсів.
Такий лазер буде у мільйон разів потужнішим за решту сучасних систем. Американці прагнуть отримати робочий прототип ще до серпня 2022 року.
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Американська армія не шкодує грошей для розробки лазера. Адже він дасть можливість за частку секунди на відстані знищувати ворожі дрони, снаряди та ракети – без людських втрат.
Зауважимо, якщо таку систему використати проти людини, вона може отримати безліч травм – починаючи від легкого роздратування шкіри й аж до постійної сліпоти.Довідка. За президентства Трампа армія США схвалила нову стратегію прискорення створення прототипів та розгортання різних видів зброї спрямованої енергії.