Українська компанія отримала контракт на постачання вантажівок армії США

Українська компанія AutoKrAZ отримала контракт на постачання підрозділу командного управління армії США вантажівок КрАЗ 4x4 та запчастин до них. Тривалість угоди становить три роки. Замовлення передбачає транспорт для персоналу, бортові вантажівки, цистерни з водою та паливом.

Наразі деталі невідомі, однак припускають, що контракт покликаний підтримати Україну в її чинному конфлікті з сепаратистами. Придбані машини використовуватимуться як допомога союзникам або нададуться для миротворчих місій ООН.

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Що відомо про вантажівки

Бортові автомобілі КрАЗ призначені для доставки обладнання, запчастин, інструментів та ремонтних бригад до місця проведення аварійних робіт. Вони здатні:

перевозити до 20 тонн вантажу, бригади ремонтників і обслуговуючий персонал;

слугувати тягачем для буксирування причепів, маса яких становить 30 тонн.

Крім того, вантажівки відрізняються можливістю ефективно працювати в умовах повного бездоріжжя, адже вони мають оригінальну систему очищення повітря, широкопрофільні шини з регулюванням тиску, міжосьове і міжколісне блокування диференціала.