Арктика може знову стати зеленою, – вчені попередили про наслідки потепління

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Джерело:

Proceedings of the National Academy of Sciences

Через зміни клімату Арктика, яка колись могла бути квітучою тундрою, ймовірно, позеленіє знову. Такого висновку дійшла група науковців із США, Канади та Австралії.

Науковцям вдалося дослідити ДНК стародавніх рослин, зібраних в озерних відкладеннях Арктики. Це допомогло встановити, що саме росло у Заполяр'ї тисячі століть тому.

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Подробиці про дослідження

Вдалося з'ясувати, що за 100 тисяч років ареал карликової берези змістився на 400 кілометрів на південь від Арктики. Отже, цілком ймовірно, що у минулому Заполяр'я було зеленим.

Арктика нагрівається надзвичайно швидко, сприяючи розширенню чагарникових масивів із глобальними кліматичними наслідками,
– мовиться у дослідженні.

Глобальне потепління може призвести до того, що види рослинності, представлені в Арктиці, поширяться на Північ. Через це зовнішній вигляд Заполяр'я, ймовірно, значно зміниться.

Карликова береза ​​– це один з ключових видів чагарників арктичної тундри. Зараз рослина поширена у канадській Арктиці, а також на північ від острова Баффінова земля.


Такий вигляд має карликова береза / Фото з соцмереж

Що трапиться з Антарктикою

У майбутньому Антарктика втратить більшу частину свого льоду. Німецькі вчені з Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін показали анімацію, яка це демонструє.

У Лідському університеті не виключають такий сценарій для Антарктики. Проте там переконані, що мовить про дуже далеке майбутнє. А саме – не раніше ніж через 150 тисяч років.