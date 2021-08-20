Apple відклала повернення співробітників в офіси: рішення компанії

Apple заявила, що співробітники компанії повернуться до офісів не раніше, ніж у січні 2022 року. Рішення пояснюють спалахом захворюваності на коронавірус через новий дельта-штам.

Деталі щодо нового графіку роботи стануть відомі в грудні. Крім того, компанія закликає працівників вакцинуватися.

Варто знати Facebook відклала повернення співробітників в офіси: заява компанії

Я знаю, що є почуття розчарування через те, що пандемія ще не залишилася позаду. Для багатьох колег по всьому світу цей період був часом великих трагедій, страждань і горя. Будь ласка, знайте, що ми все тут, щоб підтримати один одного в такі важкі часи,

– йдеться у заяві глави відділу кадрів і роздрібної торгівлі Дейдре О'Брайен.

Раніше компанія планувала повернути людей в офіси у вересні. Однак це викликало хвилю обурень, адже співробітники хотіли самі вирішувати, як і де працювати. Відтак Apple відклала повернення в офіси щонайменше до жовтня.

Очікується, що після повернення до звичного режиму роботи співробітники працюватимуть: в офісах – в понеділок, вівторок і четвер, а віддалено – в середу і п'ятницю.

Apple та пандемія: що ще відомо

в середині серпня Apple була змушена закрити роздрібний магазин в Південній Кароліні, адже понад 20 співробітників заразилися коронавірусом;

компанія скоротила години роботи в деяких торгових точках;

Apple заявила, що деякі співробітники роздрібної торгівлі можуть працювати з дому, допомагаючи людям в Інтернеті.

Так, Apple приєднується до технологічних гігантів, які змінили плани щодо повернення в офіси. З відповідними заявами виступили Lyft, Amazon і Facebook.