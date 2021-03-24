Apple запатентувала нову технологію: компанія може розпочати випуск "розумних" шкарпеток

Компанія Apple запатентувала новітню технологію, за допомогою якої можна зробити одяг "розумним". Так, технологічний гігант може розпочати випускати smart-шкарпетки.

Майбутня розробка може застосовуватися спільно з пристроями віртуальної та доповненої реальності.

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Патент отримав назву Haptic output devices ("Пристрої тактильного виводу"). Вони забезпечують зворотний зв'язок на основі того, що відбувається в цифровій формі.

Apple може розпочати випуск "розумних" шкарпеток / Схема USPTO

Застосування

Відзначають, що нова технологія зможе застосовуватися для виробництва "розумних" шкарпеток, устілок для взуття або ж самого взуття. Наприклад, smart-шкарпетки слугуватимуть корисним допоміжним навігаційним засобом. Так, вони синхронізуватимуться з програмою на смартфоні й підказуватимуть користувачеві дорогу за допомогою вібрацій.

Apple може розпочати випуск "розумних" шкарпеток / Схема USPTO

Наразі достеменно невідомо, чи дійсно Apple випустить "розумні" шкарпетки, адже не кожна запатентована ідея трансформується в реальну розробку.