Компанія "Антонов" успішно перевезла багатотонне обладнання: які були складнощі

Авіатранспортний підрозділ держпідприємства "Антонов" здійснив безпечне транспортування обладнання для виробництва автомобільних ланцюгів. Технічне забезпечення, вага якого становить 80 тонн, доставили літаком "Руслан" з Китаю до Франції.

Партнером українського підприємства виступила компанія Dynami Aviation.

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Зазначається, що головна особливість перевезення полягала у чималій вазі вантажу. Так, фахівці приділили належну увагу детальному плануванню завантаження. Крім того, вищезгадане обладнання є надчутливим до транспортування та непридатним до складання.

Завдяки високопрофесійній команді спеціалістів по плануванню завантаження авіакомпанії Antonov Airlines це стало можливим, і вантажі були перевезені успішно та вчасно,

– зазначили керуючий директор Стефан Шарпентьє та директор з експлуатації Джеремі Сіго.

"Антонов" перевіз 80 тонн обладнання / Фото ДП "Антонов"

Довідка

Раніше ми писали про те, що український АН-124 "Руслан" держпідприємства "Антонов" безпечно доставив супутник для компанії Ілона Маска Space X. Вага вантажу склала 55 тонн. Літак вилетів з Франції та приземлився у США.

"Антонов" – українське державне підприємство, головною спеціалізацією якого є розробка, виробництво та ремонт літаків. Одним з вагомих напрямків діяльності концерну є вантажні авіаперевезення. ДП "Антонов" об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс. Підприємство входить до складу державного концерну "Укроборонпром".