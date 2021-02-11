Продемонстрували, як АН-124 "Руслан" злітає із засніженого аеродрому: потужне відео

АН-124 "Руслан" вилетів з аеродрому "Київ-Антонов-2" в Гостомелі Київської області.

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АН-124 "Руслан": що відомо

АН-124 "Руслан" – український літак, який є найбільшим серійним вантажним літаком у світі. Літаки АН-124 використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів.

На базі літака розробили комерційний транспортний літак АН-124-100. Згодом фахівці підприємства модернізували літак і представили 402-тонний АН-124-100М-150 з 4 членами екіпажу. Літак може перевозити до 150 тонн. Дальність польоту АН-124-100М-150 становить 5 400 кілометрів.