Американські вчені створили надшвидкого робота розміром з таргана: відео

Інженери Каліфорнійського університету в Берклі створили рекордно маленького робота – розміром з комаху. Головна особливість – здатність швидко пересуватися будь-якою територією та працювати в надскладних умовах.

Робот є швидким, доволі міцним і вимагає дуже мало енергії. Він може з легкістю пересуватися по різній місцевості та уникати несподіваних перешкод.

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Про розробку

Фахівці використали принцип дії спеціальних липких подушечек, завдяки яким пересуваються комахи та павуки. В результаті, робот може повертатися і розгортатися зі спритністю гепарда.

Унікальний робот виготовлений з тонкого багатошарово матеріалу, що згинається і стискається від електричної напруги. Команда продемонструвала, що таку конструкцію можна використовувати для створення робота розміром з таргана. При цьому, мініробот може переміщатися плоскою поверхні з феноменальною швидкістю – 20 довжин тіла в секунду.

Розробка може харчувався електрикою та управлятися через дріт. Крім того, вони створил версію робота, який працює від акумулятора до 19 хвилин.

Одна з головних проблем роботів меншого масштабу – це збереження потужності і керованості великих роботів,

– зазначають розробники.

Річ у тім, що у великих роботах можна встановити велику батарею і систему управління, а при зменшенні масштабу – пристрій рухається повільніше. Цього разу інженерам вдалося це змінити.

Де застосовуватимуть

Маленькі і надійні роботи – ефективне рішення для застосування в пошуково-рятувальних операціях та надзвичайних ситуаціях.

Каліфорнійські інженери створили надшвидкого робота розміром з таргана: дивіться відео