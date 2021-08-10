Зауважують, що дрон може розгортатися з футляра і здійматися в повітря протягом чотирьох хвилин. Крім того, він може летіти за допомогою наземного дистанційного керування або власної системи автопілота.

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Про розробку

Дрон оснащений бензиновим двигуном та шістьма електромоторами. На випадок відмови двигуна є вбудована електрична батарея, яка забезпечить достатню потужність для належного виконання аварійної посадки.

Характеристики

вага – 14,5 кілограма;

довжина – 1,6 метра;

ширина – 1,7 на 3,3 метра;

працює на трилітровому паливному баці;

може нести до 2,7 кілограма у двох вантажних відсіках;

у разі необхідності в одному відсіку можна встановити додатковий бак, аби збільшити час польоту.