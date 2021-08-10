Зауважують, що дрон може розгортатися з футляра і здійматися в повітря протягом чотирьох хвилин. Крім того, він може летіти за допомогою наземного дистанційного керування або власної системи автопілота.
Теж цікаво Гібрид літака та аеротаксі: Craft Aerospace розробляє революційну технологію
Про розробку
Дрон оснащений бензиновим двигуном та шістьма електромоторами. На випадок відмови двигуна є вбудована електрична батарея, яка забезпечить достатню потужність для належного виконання аварійної посадки.
Характеристики
- вага – 14,5 кілограма;
- довжина – 1,6 метра;
- ширина – 1,7 на 3,3 метра;
- працює на трилітровому паливному баці;
- може нести до 2,7 кілограма у двох вантажних відсіках;
- у разі необхідності в одному відсіку можна встановити додатковий бак, аби збільшити час польоту.