Доповнена реальність та QR-коди: Amazon відкриє високотехнологічну перукарню

Гігант електронної комерції Amazon досліджує нові напрямки бізнесу. Тепер у компанії виникла ідея вперше відкрити власну перукарню в Лондоні, де будуть тестувати новітні технології.

Спочатку перукарня буде відкрита тільки для співробітників компанії. Адже салон розташований за кілька сотень метрів від штаб-квартири Amazon у Великій Британії.

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Решта бажаючі зможуть записатися на салонні послуги в найближчі тижні. Це можна буде зробити за допомогою телефонного дзвінка, електронного листа або просто візиту в салон.

Які технології будуть доступні в перукарні

Amazon заявила, що буде використовувати продукти з розділу Amazon Salon, щоб випробувати нові технології. Наприклад:

В перукарні протестують технологію доповненої реальності , пише Retail Week. Завдяки їй клієнти зможуть перед процедурою побачити себе з новою зачіскою або кольором волосся.

, пише Retail Week. Завдяки їй клієнти зможуть перед процедурою побачити себе з новою зачіскою або кольором волосся. Технологія point-and-learn дозволить відвідувачам вказати рукою на будь-який продукт в салоні і прочитати всю інформацію про нього на великому екрані.

дозволить відвідувачам вказати рукою на будь-який продукт в салоні і прочитати всю інформацію про нього на великому екрані. Якщо клієнти захочуть замовити товар, вони можуть просто відсканувати QR-код , який переведе їх на потрібну сторінку на Amazon.

, який переведе їх на потрібну сторінку на Amazon. Компанія також надасть клієнтам свої планшети Fire, яким вони зможуть користуватися під час процедур.



Перукарня Amazon використовуватиме технологію доповненої реальності / Фото Amazon

Ми хочемо, щоб це унікальне місце наблизило нас до клієнтів. Це буде місце, де ми зможемо співпрацювати з представниками індустрії та тестувати нові технології,

– сказав менеджер Amazon у Великій Британії Джон Бумфрі.

Для безпеки клієнтів Amazon планує використовувати розділені екрани. А також всім безкоштовно видаватимуть маски і дезінфікуючі засоби, а також перевірятимуть температуру на вході.

Чому Amazon вирішив відкрити перукарню? За словами експертів, відкриття салону популярної компанії відбувається на тлі ажіотажу. Адже зараз після локдауну багато британців просто не можуть записатися на стрижку.

Так, Amazon Salon запропонує клієнтам повний спектр перукарських послуг для дорослих та дітей, зокрема

будь-яку стрижку волосся,

сушку та укладку феном,

мелірування волосся,

фарбування у техніці балаяж,

процедури для догляду за волоссям тощо.



Клієнти зможуть дізнатися все по QR-кодах / Фото Amazon

Де можна знайти перукарню Amazon? Вона буде розташована в двоповерховій будівлі в районі Спіталфілдс у Лондоні. Цікаво, що салон працюватиме щодня без вихідних.

Зазначимо, що послуги з догляду за волоссям та зачіски в салоні Amazon надаватиме Олена Лавані та її команда стилістів. Жінка є власницею популярного салону Neville, який працює у Лондоні вже 20 років.