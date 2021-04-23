До дня книги: Amazon відкрив доступ до безкоштовного завантаження 10 обраних видань

23 квітня 2021 , 15:18
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Джерело:

Amazon

Сьогодні, 23 квітня, відзначається Всесвітній день книги. На честь свята компанія Amazon відкрила доступ до безкоштовного завантаження 10 обраних видань.

Ці видання презентують авторів з усього світу. Вони розповідають різноманітні історії, які стосуються кожного. Акція триватиме до 24 квітня.

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Видання, доступні для вільного завантаження

  1. "Ти, Я і Кольори Життя", Ноа К. Уолкер
  2. "В кінці спектаклю", Кейтіро Хірано
  3. "Самотня ластівка", Чжан Лін
  4. "Дивна подорож Аліси Пендельбері", Марк Леві
  5. "Розірване коло: мемуари про втечу з Афганістану", Енджеела Ахмаді-Міллер
  6. "Син та спадкоємець: мемуари Олександра Мюнінгхоффа"
  7. "Король Варшави", Щепан Твардох
  8. "Повернення на Зачарований Острів", Джохар Равалосон
  9. "Аmora: Розповіді Наталії Борхес Полессо"
  10. "Декілька днів", Марія Верніке

Усі запропоновані книги можна завантажити  за посиланням.

Довідка: Всесвітній день книги та авторського права (World Book and Copyright Day)  – свято авторів, видавців та книголюбів, яке щорічно відзначається 23 квітня по всьому світу. Його започаткували у 1996 році. З року в рік світі світова спільнота організовує масштабні святкування з метою популяризації читання та визнання величі літератури, яка пов'язує минуле та майбутнє, покоління та культури.
Автор: Катерина Сердюк