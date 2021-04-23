Ці видання презентують авторів з усього світу. Вони розповідають різноманітні історії, які стосуються кожного. Акція триватиме до 24 квітня.
Видання, доступні для вільного завантаження
- "Ти, Я і Кольори Життя", Ноа К. Уолкер
- "В кінці спектаклю", Кейтіро Хірано
- "Самотня ластівка", Чжан Лін
- "Дивна подорож Аліси Пендельбері", Марк Леві
- "Розірване коло: мемуари про втечу з Афганістану", Енджеела Ахмаді-Міллер
- "Син та спадкоємець: мемуари Олександра Мюнінгхоффа"
- "Король Варшави", Щепан Твардох
- "Повернення на Зачарований Острів", Джохар Равалосон
- "Аmora: Розповіді Наталії Борхес Полессо"
- "Декілька днів", Марія Верніке