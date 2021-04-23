Ці видання презентують авторів з усього світу. Вони розповідають різноманітні історії, які стосуються кожного. Акція триватиме до 24 квітня.

Видання, доступні для вільного завантаження

  1. "Ти, Я і Кольори Життя", Ноа К. Уолкер
  2. "В кінці спектаклю", Кейтіро Хірано
  3. "Самотня ластівка", Чжан Лін
  4. "Дивна подорож Аліси Пендельбері", Марк Леві
  5. "Розірване коло: мемуари про втечу з Афганістану", Енджеела Ахмаді-Міллер
  6. "Син та спадкоємець: мемуари Олександра Мюнінгхоффа"
  7. "Король Варшави", Щепан Твардох
  8. "Повернення на Зачарований Острів", Джохар Равалосон
  9. "Аmora: Розповіді Наталії Борхес Полессо"
  10. "Декілька днів", Марія Верніке