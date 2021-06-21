8-річний український блогер вчить, як компостувати відходи: відео

Матвій Сергійчук із села Мстишин, що на Волині, компостує відходи. Мати запропонувала йому ділитися з іншими, як це правильно робити. Тож 8-річний хлопчик створив для цього ютуб-канал.

Відповідна ідея з'явилася у сім'ї ще у 2020 році. Тепер же, за словами матері Ольги Сергійчук син сам знімає відео та монтує його.

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Про що розповідає Матвій

У такий спосіб хлопчик намагається популяризувати компостування – мовиться про виробництво добрив із різних органічних відходів.

Хлопчик пояснює, зокрема, з чого саме можна зробити компостер, з яких саме відходів виготовляють компост та як, наприклад, за його допомогою, посадити помідори.

Як робити компостер: поради від блогера

Наразі 8-річний волинянин має на своєму ютуб каналі 88 підписників і 2 445 переглядів. Хлопчик назвав його "Компостування з Матвієм Сергійчуком".

За словами Матвія, компостер можна зробити, у різні способи. Перший потребує того, аби на його дно застелити плівку та додати туди черв'яків.

"Є другий тип, там де без дна і без плівки. Просто треба додати зілля, органічні рештки й черв'яки самі приходять туди", – пояснив автор відео.

Мати хлопчика працює вчителькою біології. Вона зазначила, що органічні відходи сім'я використовує вже давно. Так, зокрема, вирощують овочі на власному городі.

Для чого компостувати відходи: дивіться перше відео Сергійчука