Усе життя – дорога: 5 фільмів, події яких відбуваються в потязі

Погодьтеся, що подорожі – це невичерпне джерело натхнення. До прикладу, мандрівка потягом може стати чудовим інструментом перезавантаження. Недарма саме цей транспорт став місцем подій культових стрічок світового кінематографу. Захопливі детективи, вражаючі екшени й містичні драми... Переглянувши їх, ви назавжди забудете про те, що подорож потягом може бути нудною та одноманітною.

Пропонуємо до вашої уваги добірку фільмів, події яких розвиваються в потязі. Приємного перегляду!

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"Пасажир" (The Commuter)

Гостросюжетний бойовик з елементами драми й психологічного трилера відзняв Жауме Коллєт-Серр. Переконливим аргументом для перегляду є й акторський склад, адже головні ролі в цьому екшені виконали Ліам Нісон, Віра Фарміґа, яка, до слова, є голлівудською актрисою з українським корінням.

У фільмі розповідається історія колишнього детектива Майкла МакКоулі, який упродовж багатьох років займається страхуванням та щоранку долає шлях до роботи потягом. Вже знайомі вагони стають для головного героя ледь не другим домом, а пасажири – друзями, з якими мандрівка минає за цікавими бесідами. Та після раптового звільнення Майкл зустрічає в потязі незнайомку, яка пропонує йому вирішити всі фінансові труднощі, виконавши, здавалось би, просте завдання. Все, що треба – відшукати у потязі людину, яка не мала б їхати цим рейсом. Та коли Майкл починає виконувати завдання, ще не знає, чим обернеться для нього небезпечна гра.

"Пасажир": дивіться захопливий трейлер фільму

Якщо ж ви ще вагаєтесь, чи варто дивитись цей бойовик, поквапимось запевнити: “Пасажир” зруйнує всі стереотипи про поїздки потягом.

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"Початковий код" (Source Code)

Науково-фантастичний трилер Данкана Джонса вийшов у прокат у 2011 році. Відтоді кількість прихильників американського режисера тільки зростає, а "Початковий код" і після кількох переглядів вражає глядачів.

Події фільму відбуваються у звичайному потязі. Капітан авіації Котер Стівенс раптово прокидається в тілі незнайомого чоловіка. Виявляється, що військовий бере участь в експерименті під назвою "Початковий код", а його головне завдання – знешкодити терориста, який замінував приміський потяг. Та хто ж цей загадковий зловмисник – глядачі не знатимуть до останніх хвилин напруженої стрічки.

Фільм вартий вашої уваги не тільки через динамічний сюжет. У "Початковому коді" головні ролі зіграли неперевершені Джейк Джилленгол та Мішель Монаган. А компанію голлівудським акторам склала українка Віра Фарміґа.

"Початковий код": дивіться трейлер фільму

"Початковий код" отримав схвальні відгуки глядачів й експертів. За даними Rotten Tomatoes, 95% кінокритиків присвоїли стрічці оцінку в 7,4 бала з 10 можливих. Фільм порівнюють із культовою екранізацією книги "Вбивство у "Східному експресі".

"Самотній рейнджер" (The Lone Rainger)

Та якщо ви хочете переглянути бойовик у стилі вестерн, тоді “Самотній рейнджер” стане чудовим вибором! А бонусом стане поява на екрані голлівудських красенів Джонні Деппа та Армі Гаммера, які виконали у стрічці головні ролі.

За сюжетом, загін техаських рейнджерів гнався за бандою злочинців, яку очолював лютий Бутч Кавендіш. Його заарештували і вже везли на шибеницю, але зловмисникам вдалося викрасти його із поїзда. Під час втечі бандита прокурор Джон Рейд знайомиться з Тонто – індіанцем, який також був заарештований і хотів втекти, скориставшись аферою Бутча. Відтоді герої потрапляють у захопливі і дуже небезпечні пригоди.

"Самотній рейнджер": дивіться трейлер фільму

"Дівчина у потязі" (The Girl on the Train)

Після того, як книголюби у всьому світі насолодились романом Поли Гоукінз "Дівчина у потязі", сюжет бестселера вирішили екранізувати. І хоч у багатьох виникали побоювання, що фільм не стане якоюсь сенсацією, режисер Тейт Тейлор таки зумів здивувати всіх чудовим трилером.

У центрі подій опинилась дівчина Рейчел, яка страждала від депресії через розлучення та звільнення. Така "чорна" смуга продовжувалась, а єдиною розрадою у житті головної героїні стали поїздки у потязі. Кожної мандрівки вона очікувала побачити будинок, де жила ідеальна пара. Незнайомці настільки захопили її, що Рейчел була наче одержимою ними.

Одного дня головна героїня стає свідком загадкового зникнення дівчини. Саме тоді розкривається чимало таємниць самої Рейчел, яка вже не знає, чи бува, не причетна до цього злочину.

Стрічка "Дівчина у потязі" може сподобатись кіноманам, які в захваті від фільмів з непередбачуваним сюжетом. Впевнені, що кожен буде очікувати на фінал трилера, адже до кінця буде не зрозуміло, як Рейчел причетна до моторошного зникнення загадкової незнайомки.

"Дівчина у потязі": дивіться трейлер фільму

"Вбивство у "Східному експресі" (Murder on the Orient Express)

Чудовий детектив також можна зняти у потязі! Це довів Кеннет Брана, який створив неймовірну екранізацію роману Агати Крісті "Вбивство у “Східному експресі".

Уявіть собі непримітний рейс до Великої Британії, додатковий квиток на який отримує знаний детектив Еркюль Пуаро. Чоловік не мав якогось завдання та просто насолоджувався мандрівкою разом з іншими пасажирами. Несподівано під час поїздки детективу пропонують роботу охоронцем. Клієнт – американець на прізвище Ретчетт, життю якого начебто загрожує вбивство. Пуаро без вагань відмовляється від підробітку, а вже наступного дня починає розслідувати одне з найзагадковіших вбивств у своїй кар’єрі.

Зрозуміло, що вбивця аж ніяк не міг покинути потяг. Тому детектив спілкується із пасажирами різних національностей, між якими, здавалося б, жодного зв’язку. Утім варто лише Пуаро встановити справжню особу вбитого, як справа набирає зовсім інших обертів.

Фільм "Вбивство у "Східному експресі" став надзвичайно популярним серед глядачів. Посприяв цьому не тільки знаменитий сюжет, але й акторський склад, адже у стрічці можна буде побачити Альберта Фінні, Джонні Деппа, Олівію Колман, Пенелопу Крус, Мішель Пфайффер, Джуді Денч та інших знаменитих акторів. Фільм було номіновано на премію "Оскар", а акторка Інгрід Бергман отримала нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану".

"Вбивство у "Східному експресі": дивіться трейлер фільму