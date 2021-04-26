У 2020 році ДТЕК інвестував у сталий розвиток 3 мільярди гривень

Компанія ДТЕК відповідально ставиться до впливу своєї виробничої діяльності на навколишнє середовище і соціальну сферу, а також піклується про якість життя майбутніх поколінь.

У 2020 році компанія ДТЕК, як соціально-відповідальний бізнес, інвестувала у сталий розвиток 3 мільярди гривень. Зокрема, інвестиції були спрямовані на:

соціальні виплати та пільги співробітникам (1,5 мільярдів гривень);

охорону навколишнього середовища, без урахування екологічного податку (700 мільйонів гривень);

охорону праці й промислову безпеку (570 мільйонів гривень);

соціальне партнерство (160 мільйонів гривень);

навчання співробітників (91 мільйон гривень).

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ДТЕК / Фото ДТЕК

Для ДТЕК сталий розвиток – це не модний слоган. Це частина нашої стратегії. Минулого року ДТЕК прийняв стратегію, яка базується на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance),

– прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

У новій стратегії ДТЕК прагне відповідати інтересам і цінностям суспільства. Для цього було прийнято 12 Цілей сталого розвитку ООН і взято на себе зобов'язання по досягненню прогресу.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук / Фото ДТЕК

"За 2020 рік компанія ДТЕК інвестувала в сталий розвиток 3 мільярди гривень. Це і соціальні пільги, і охорона праці, і екологічні інвестиції, соціальні проєкти в містах нашої присутності. Це наш внесок, як відповідального бізнесу, в побудову економіки країни і регіонів, розвиток суспільства в цілому", – додав Сахарук.

Сталий розвиток – пріоритет інвестицій ДТЕК. З моменту свого заснування компанія інвестувала у цей напрямок близько 22 мільярдів гривень.