100 найвпливовіших компаній світу: Time вперше представив рейтинг

Американський журналTime вперше опирлюднили рейтинг 100 найвпливовіших компаній. У ньому є 5 категорій – "Першопрохідники", "Лідери", "Інноватори", "Гіганти" та "Руйнівники".

Для цього видання редакторів та галузевих експертів щодо номінацій у різних секторах, зокрема – охорони здоров'я, розваг, транспорту, технологій тощо.

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Потім у Time оцінили їх по ключовим факторах, таких як актуальність, вплив, інновації, лідерство, амбіції та успіх. Так вдалося сформувати список зі 100 компаній.

Від технологічних стартапів до кріптовалютних фірм, які переосмислюють майбутнє грошей, до фармацевтичних титанів, що створюють вакцини,

– наголосили у журналі.

"Разом ці підприємства та люди, які ними керують, допомагають окреслити важливий шлях вперед", – підкреслили у виданні.

Серед "Першопрохідників":

американська медіакомпанія Hello Sunshine, заснована актрисою Різ Візерспун (очолила розділ);

Savage X Fenty, бренд нижньої білизни від американської виконавиці Ріанни;

Tilray, канадська фармацевтична компанія, яка спеціалізується на канабісі;

Beyond Meat, найбільший у світі виробник альтернативного м'яса;

Klutch Sports, спортивне агентство.

Серед "Лідерів":

NBA, Національна баскетбольна асоціація (очолила розділ);

Англійська прем'єр-ліга з футболу;

Apple, технологічна компанія, яка розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення й онлайн-сервіси.

Sony, корпорація, яка випускає побутову та професійну електроніку й іншу високотехнологічну продукцію;

Pfizer & BioNTech – провідні фармацевтичні компанії, виробляють вакцину проти коронавірусу COVID-19;

Johnson & Johnson, виробник косметичних та санітарно-гігієнічних товарів, виробник вакцини проти COVID-19;

Nike, американський виробник спортивних товарів;

Twitter, популярна соціальна мережа, яка є мережею мікроблогів;

Maersk, здійснює морські вантажні перевезення та обслуговування портових терміналів;

Mastercard, транснаціональна фінансова корпорація;

Volkswagen, німецька автобудівна фірма та відповідна марка або бренд.

Серед "Інноваторів":

Gro Intelligence, аналітична компанія (очолила розділ);

Moderna, біотехнологічна компанія, фокусується на розробці ліків й вакцин, зокрема – проти COVID-19;

Nintendo, японська багатонаціональна компанія споживчої електроніки та відеоігор;

Netflix, американський провайдер медійних послуг та продюсерська компанія;

Zoom, комунікаційно-технологічна компанія, надає послуги віддаленого конференц-зв'язку

Lego, компанія, відома вробництвом іграшок Lego;

Spotify, інтернет-сервіс для прослуховування музики;

Epic Games, компанія, яка займається розробкою відеоігор;

Adidas, один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів;

NVIDIA, виробник графічних чіпів;

TikTok, соцмережа для створення та поширення відеофайлів та онлайн-трансляцій;

IKEA, корпорація, яка розробляє і реалізує швидко-збірні меблі, кухонну техніку й аксесуари для дому.

Серед "Гігантів":