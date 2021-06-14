Раніше закуповували у Росії: ЗСУ випробували українські парашутні системи

Вітчизняні гальмівні парашутні системи випробували у Повітряних силах ЗСУ. Вони призначені для літаків типу Су-27 та МіГ-29.

Виробником систем є компанія "Авіаційні системи України". У фейсбуці Національної асоціації оборонної промисловості підкреслили, що випробування пройшли успішно.

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Це закріплено у відповідному акті Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки України.

Вітчизняні парашутні системи допустили до штатного використання у ЗСУ. Таке рішення ухвалило управління регулювання державіації спільно з командуванням Повітряних сил.



Українські гальмівні парашутні системи / Фото з фейсбуку Національної асоціації

Зазначимо, що гальмівні парашутні системи використовують, аби скоротити гальмівний шлях на реактивних, військових та певних видах транспортних літаків.

Чому це важливо

Вперше про майбутні випробування українських гальмівних парашутів для літаків типу Су-27 та МіГ-29 повідомляли ще у жовтні 2020 року.

Тоді звернули увагу на те, що Повітряні сили ЗСУ вперше за майже 30 років можуть отримати нові вітчизняні парашути. Раніше їх закуповували у Росії.