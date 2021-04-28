ЗСУ передали партію бойових машин Oncilla

Для потреб української армії передали 2 бойові броньовані машини Oncilla. Вони розроблені науково-виробничою компанією "ВК Система".

Oncilla – це ліцензована версія "Дозор-Б", яка розроблена польською компанією Mista. Збройні сили України отримали бойові машини у 2019 році.

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Обкатка військових машин Oncilla перед передачею ЗСУ: відео

Зауважимо, окрім бойових машин Oncilla підприємство "ВК Система" постачає до Збройних сил України броньовані медичні машини, розроблені на базі багатоцільового тягача МТЛБ. Нещодавно фахівці представили оновлену версію на базі плавучого бронетранспортера МТЛБу.

У новій версії медичного евакуаційного авто фахівці доопрацювали базове шасі, встановили броньоване скло та нові освітлювальні прилади. Крім того, машину обладнали асфальтопрохідними башмаками на гусениці, а також – видозмінили кормову частину корпусу.