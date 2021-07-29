Найвищий в Україні: береги Дніпра у Запоріжжі з’єднали вантовим мостом

У Запоріжжі продовжується будівництво найвищого в Україні вантового мосту, який з'єднує береги річки Дніпро. Наразі фахівці встановили на тимчасові опори останню секцію прогонової будови верхової частини мосту.

Зауважують, що мостобудівники працюють на об'єкті цілодобово, тож незабаром українці зможуть проїхати з Лівого на Правий берег Дніпра у Запоріжжі новою сучасною автомагістраллю. Крім того, це важливий крок у подоланні проблеми із заторами у місті.

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Лівий берег Дніпра та острів Хортиця поєднав металевий каркас. Вага фінішної секції з додатковим обладнанням складає 780 тонн. Згодом будівельники почнуть обварювати металоконструкції в єдину прогонову будову. Насамкінець, відбудеться процес опускання споруди на капітальні опори мосту.

Найвищий міст України у Запоріжжі / Фото пресслужби Укравтодору

Про споруду

Міст називають "найвідомішим довгобудом Незалежності", адже роботи розпочалися ще у 2004 році. Однак будівництво було призупинене, а відновилося лише у 2020 році завдяки програмі Президента України "Велике будівництво".

Відомо, що найвищий міст в Україні:

складається з 6 транспортних розв'язок;

27 штучних споруд, зокрема 2 позакласних мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху;

загальна довжина становить понад 9 кілометрів.

Фахівці підкреслюють, що позакласові вантовий та балковий мости є найскладнішими штучними спорудами в ансамблі запорізьких мостів. Ключові досягнення:

Менше ніж за рік вдалося відкрити перший проїзд балкового мосту; За рік та декілька місяців мостобудівники змонтували усі секції першого проїзду вантового мосту.

2 роки тому у ці дні я вперше відвідав будівництво мостів разом із Президентом Зеленським. На той момент завдання добудувати мости у Запоріжжі для більшості українців здавалось жартом.

Зараз ми доводимо, що Україна здатна реалізовувати амбітні цілі,

– зазначив Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

У Мінінфраструктури очікують, що будівництво завершиться швидше – за два роки замість заявлених чотирьох. Вже у 2021 році мають запустити рух по одному проїзду вантового мосту.