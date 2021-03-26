Виконавчий директор ДТЕК: Європейський зелений курс – можливість перебудувати економіку України

Європейський зелений курс (EU Green Deal) – це унікальна можливість України перебудувати свою економіку та продемонструвати готовність увійти в європейську спільноту. Інвестиції в реалізацію Україною EU Green Deal будуть стимулювати технологічний прогрес: економіка стане більш ефективною та інноваційною.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час виступу на заході Глобального договору ООН Making Global Goals Local Business – Georgia.

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EU Green Deal має на меті зробити Європу першим у світі кліматично нейтральним континентом до 2050 року. За цією метою, орієнтованою на боротьбу з кліматичними викликами, стоять амбітні завдання щодо глибокої трансформації ключових галузей економіки та усталених моделей розвитку країн ЄС.

Урядові консультації з активною участю ділових кіл із різних секторів, зокрема сільського господарства, транспорту, енергетики, чорної металургії та хімічної промисловості, мають вирішальне значення для кращого розуміння того, що буде означати для економіки узгодження з Європейським зеленим курсом. Вони продемонструють, що практично необхідно для забезпечення того, щоб промисловість, транспорт і сільське господарство країн Східної Європи успішно встали на шлях зеленого переходу з мінімальними втратами для суспільства,

– зазначила у своєму виступі генеральний та виконавчий директор Глобального договору ООН Санда Оджіамбо.

Сьогодні бізнес несе відповідальність не тільки за добробут своєї компанії, але й прагне задовольнити запити ширшого кола зацікавлених сторін: місцевих громад, партнерів, постачальників, співробітників. У світовому енергетичному секторі сьогодні надзвичайно важливим питанням є поступова декарбонізація, від успіху якої залежатиме добробут наступних поколінь.

Захід Глобального договору ООН Making Global Goals Local Business – Georgia / Фото ДТЕК

"ДТЕК трансформується, щоб стати більш екологічним, ефективним і технологічним бізнесом, який у своїй діяльності керується принципами ESG. Це наш внесок у побудову нової економіки України. Ми повністю поділяємо європейські цілі та усвідомлюємо, що декарбонізація – це важлива умова не тільки для успішної трансформації нашого бізнесу, а й запорука успіху та економічної стабільності України. Ми застосовуємо кращий світовий досвід, впроваджуємо інновації, розвиваємо нові технології та відкрито ділимося своїми напрацюваннями в цій сфері для досягнення глобальних цілей ООН", – підкреслив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Глобальна мета ДТЕК – стати вуглецево-нейтральним до 2040 року.

У 2020 році ДТЕК розпочав реалізацію довгострокової стратегії розвитку, яка заснована на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Вона враховує основні елементи зеленого курсу та відображає місію бізнесу – працювати в ім'я прогресу та процвітання суспільства.