Японська авіакомпанія почала заправляти літаки біопаливом: що відомо

Зважаючи на жорсткі міжнародні нововведення, численні авіакомпанії активно працюють в напрямку скорочення вуглецевих викидів. Так, у Японії літаки почали заправляти біопаливом, що виробляється зі старих речей.

Літаки, які пересуваються завдяки новітньому паливу, запустила авіакомпанія Japan Airlines. Перший тестовий пасажирський рейс здійснили за напрямком Токіо – Фукуока.

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Японська авіакомпанія почала заправляти літаки біопаливом / Фото NHK WORLD – JAPAN

Як це вдалося

Головна мета авіаперевізника полягала у створенні альтернативного джерела енергії, що спричиняє набагато менше викидів, ніж звичайне реактивне паливо. Для цього Japan Airlines об'єдналася з іншою компанією, яка також базується у Японії.

Фахівці переробили 250 000 одиниць старого бавовняного одягу, застосували ферментацію та інші процеси для досягнення результату. Завдяки співпраці вдалося створити перше японське біореактивне паливо, яке повністю відповідає міжнародним стандартам.

Наразі авіакомпанія Japan Airlines працює над налагодженням зв'язків з вітчизняними компаніями, щоб забезпечити стабільне постачання біопалива в Японії.