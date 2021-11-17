У Японії вперше випробували безпілотний потяг "Сінкансен"

На японській залізниці випробували безпілотний "Сінкансен". Це перший повністю автономний потяг, розроблений в країні.

Запуск, зупинка та регулювання швидкості відбувалися автоматично. У головному вагоні перебував водій, який контролював процес, однак не керував потягом.

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Водій не торкався жодного важеля / Фото AFP

Деталі випробувань

Тестування новітнього потяга відбувалося у префектурі Ніігата, яка розташована в центральній частині Японії. Оператором виступає залізнична компанія JR East.

Безпілотний швидкісний поїзд рухався по 5-кілометровій ділянці залізничної лінії. Загалом він здійснив 3 поїздки в обох напрямках. Максимальна швидкість потяга сягнула 100 кілометрів на годину.

Характеристики потяга

12 вагонів серії E7 Shinkansen;

оснащений системою автоматичного керування поїздом;

здатен проходити 5 кілометрів за 10 хвилин.

Попри успішні випробування, представник JR East Ясуакі Сузукі зауважив, що застосування технології на практиці все ще потребує вирішення безлічі питань. "Я докладу максимум зусиль, аби це сталося, – підкреслив він.