Сонячні інновації: як використовувати енергію Сонця на благо

У сучасному світі темп розвитку генерації електроенергії з відновлюваних джерел енергії зростає надзвичайно швидко. За прогнозом Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (International Renewable Energy Agency, IRENA), до 2050 року альтернативні джерела енергії будуть забезпечувати понад 90% світового попиту на електроенергію.

Спеціальний матеріал до Всесвітнього дня Сонця

При позитивній реалізації прогнозу для суспільства Сонце перестане бути тільки об'єктом сонячної системи, а стане незамінним джерелом в генерації зеленої електроенергії – чистої та енергоефективної.

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Інновації починаються з ідеї

Сонячне світло – потужне, і найголовніше, поновлюване джерело енергії. Його не потрібно добувати з землі. Воно не призводить до утворення радіоактивних відходів, а використання енергії з сонця дозволяє скорочувати викиди вуглецю в атмосферу.

Щоб привернути увагу до можливостей використання поновлюваних джерел енергії, Європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії (ISES-Europe) ініціювало Всесвітній день Сонця, який щорічно відзначається 3 травня.

У період стрімкого розвитку генерації електроенергії з відновлюваних джерел енергії, День Сонця поступово стає негласним професійним святом для сотні тисяч фахівців, що працюють на інноваційних сонячних електростанціях.

Зростання всупереч

Попри нестабільність національного сектора енергетики з відновлюваних джерел енергії та борги по "зеленому" тарифу, у 2020 році інвестиції в генерацію електроенергії з ВДЕ склали 1,24 мільярда євро. Вони стали драйвером встановлення 1,6 ГВт нових генеруючих потужностей. За даними Держенергоефективності 87,5% приросту стали можливі внаслідок нарощування потужностей сонячними станціями: +1169 МВт – промислові сонячні електростанції; 226 МВт – в приватних домогосподарствах.

За минулий рік близькоТаким чином, на початок 2021 року в цілому



Сонячні панелі / Фото ДТЕК

В Україні працюють одні з найпотужніших сонячних електростанцій Європи, а саме – станції ДТЕК Покровська СЕС і ДТЕК Нікопольська СЕС. Поряд з безкрайніми полями "техно насаджень" в Дніпропетровській області, в зелений портфель ДТЕК ВДЕ входить і ДТЕК Трифанівська СЕС – перший проєкт компанії в сонячній енергетиці. ДТЕК один з перших почав розвивати ВДЕ в Україні й інвестував 1,2 мільярда євро в розвиток зеленої генерації для енергонезалежності України.

У 2020 році 3 сонячні станції ДТЕК ВДЕ згенерували в енергосистему України такий обсяг електрики, що його вистачило на забезпечення 388 тисяч домогосподарств протягом року. Використання цієї зеленої енергії дозволило уникнути викиду в атмосферу еквівалента 813 тисяч тонн СО2.

Сонячні перспективи

Сучасний світ прямує до підвищення енергоефективності та використання енергії з відновлюваних джерел. Цей перехід змінює не тільки технології виробництва енергії, а й кадрові потреби в енергетичному секторі та кваліфікаційні вимоги до працівників.

Згідно з прогнозом компанії Ernst & Young, реалізація амбітної мети щодоможе до 2021 року збільшити зайнятість тільки в сонячній енергетиці до

В Україні ситуація інша: змінюються вимоги до експертизи технічних фахівців. Одним із прикладів такої трансформації стала посада головного аналітика на одній із зелених станцій ДТЕК ВДЕ – ДТЕК Нікопольської СЕС.

Професія для України нова, в західних країнах вона більш затребувана на великих електростанціях і називається "performance engineer". Ми єдина компанія в Україні, яка застосувала унікальний для національного енергетичного ринку досвід: ми самостійно вивчаємо, адаптуємо, розробляємо і впроваджуємо процедури, методи аналізу та інструкції згідно з міжнародними стандартами, – пояснює Павло Топорков, головний аналітик ДТЕК Нікопольської СЕС.

Підхід до роботи не єдина інноваційна складова професії. На сонячній станції використовують високотехнологічний спосіб визначення й аналізу пошкоджених панелей за допомогою квадрокоптера з тепловізійною камерою. Такий спосіб діагностики сонячних панелей допомагає стежити за ефективною роботою СЕС, своєчасно виявляти й усувати несправності.

Обстеження пошкоджених панелей за допомогою квадрокоптера / Фото ДТЕК

За один день оператор дрона здатний обстежити близько 150 000 панелей. А провести повну діагностику найбільшої сонячної станції в Україні – ДТЕК Покровської СЕС – можна всього за 7 днів.