Як відбувається будівництво нового мосту через Дніпро у Кременчуці: 3D візуалізація

У Кременчуці, що на Полтавщині, ведуться роботи зі зведення мосту через річку Дніпро. Фахівці показали, як виглядає будівництво пілонів конструкції у 3D.

Відомо, що споруда має замінити Крюківський міст, який наразі перебуває у передаварійному стані. Проєкт реалізовують у межах програми президента "Велике будівництво".

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Мовою цифр

довжина ансамблю мосту – понад 3 кілометри;

вантова споруда матиме 4 смуги руху – по дві в кожному напрямку;

для одного пілону необхідно 40 труб;

довжина кожної – 36 метрів, а діаметр – 2 метри;

максимальна глибина занурення – 50 метрів;

перші 5 металевих труб, які будуть фундаментом лівого пілона мосту, вже частково занурені в проєктне положення;

на об'єкті залучені 172 фахівці – 88 мостобудівників з України та 84 з Туреччини.

3D візуалізація будівництва майбутніх пілонів: дивіться відео

Модель підготували у співпраці з підрядною компанією Doğuş Grubu. Увесь процес відбувається в акваторії річки:

За допомогою віброзанурювача труба влаштовується на глибину 6 – 7 метрів. Потім ударним дизель-молотом відбувається занурення до проєктної відмітки. Відбувається буріння всередині труби – таким чином вибирається геологічна порода. Встановлюється металевий каркас, проводиться бетонування труби та влаштування монолітної основи над водою.

Цього тижня очікуємо прибуття чергової партії труб. Для їх складування підготовлений спеціальний майданчик. Новий міст з підходами будуватиметься паралельно до Крюківського,

– відзначають фахівці.

За інформацією Укравтодору, на правому березі Дніпра міст виходитиме на набережну, де сполучатиметься з трасою Н-08 Бориспіль – Маріуполь. Крім того, буде розв'язка з можливістю з'їзду на Літературний провулок. На лівому березі міст закінчуватиметься на Великій набережній зі з’їздом на Флотську вулицю.

Повний текст публікації Укравтодору:

Новий міст через Дніпро у Кременчуці: показуємо будівництво пілонів у 3D

У головному промисловому вузлі Полтавщини президентська програма Велике будівництво дала старт зведенню мосту через річку Дніпро. Штучна споруда стане довгоочікуваною альтернативою Крюківському мосту, котрий нині перебуває у передаварійному стані.

Довжина ансамблю нового мосту становитиме понад 3 км. Штучна споруда буде вантовою і матиме 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку.

Перші 5 металевих труб, які будуть фундаментом лівого пілона мосту, вже частково занурені в проєктне положення. Довжина кожної – 36 метрів, діаметр – 2 метри. Максимальна глибина, на яку будуть занурені труби, – 50 метрів. Для одного пілону необхідно 40 труб.

На об’єкті працюють 172 фахівці: 88 мостобудівників з України та 84 – з Туреччини.

Спільно з підрядною компанією Doğuş Grubu підготували 3D модель будівництва майбутніх пілонів. Як відбувається цей процес поетапно?

Всі роботи виконуються в акваторії річки. За допомогою віброзанурювача труба влаштовується на глибину 6-7 метрів. Потім ударним дизель-молотом відбувається занурення до проєктної відмітки.

Після цього стартує буріння всередині труби. Так вибирається геологічна порода. Коли ці роботи виконані, влаштовується металевий каркас, проводиться бетонування труби та влаштування монолітної основи над водою.

Цього тижня очікуємо прибуття чергової партії труб. Для їх складування підготовлений спеціальний майданчик.

Новий міст з підходами будуватиметься паралельно до Крюківського. На правому березі Дніпра він виходитиме на набережну, де сполучатиметься з трасою Н-08 Бориспіль – Маріуполь. Також буде розв’язка з можливістю з’їзду на Літературний провулок. На лівому березі міст закінчуватиметься на Великій набережній зі з’їздом на Флотську вулицю.