Як Радянський Союз обміняв військові кораблі на пепсі

Американський гігант безалкогольних напоїв Pepsi потрапив на радянський ринок завдяки винахідливості керівництва. Оскільки рубль не мав цінності у світі, компанія обміняла напій спочатку на горілку, а потім – на військові кораблі.

Попри те, що у той час було суперництво між США та СРСР, американська компанія безалкогольних напоїв змогла побудувати заводи на території Союзу і продавати мільйон порцій на рік.

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Американська виставка в Москві

У 1959 році тодішній віцепрезидент США Річард Ніксон приїхав у Москву на виставку, де він зустрівся з радянським лідером Микитою Хрущовим.

Американська національна виставка була організована з метою популяризації свого мистецтва, моди, автомобілів та капіталізму. Серед іншого, там був змодельований цілий американський будинок, наповнений сучасними зручностями та рекреаційними пристроями, такими як пральна машина, порохотяг та кольоровий телевізор.

Саме там, стоячи в макеті американської кухні, два лідери вели бурхливі дискусії щодо достоїнств і недоліків комунізму та капіталізму.



Річард Ніксон і Микита Хрущов на виставці в Москві / Фото Аmusing Рlanet

Пепсі та Хрущов

Пізніше Ніксон підвів Хрущова до кабінки, де видавали пепсі, і дав йому склянку коричневого газованого напою, якого росіянин ніколи раніше не пробував.

Кіоск Pepsi мав 2 різні версії напою – одну, виготовлену з американської води, а другу – з радянської. Хрущов заявив, що той напій з російської води, був явно кращим і "досить освіжаючим". Попиваючи пепсі, він припрошував своїх колег пригоститися солодким напоєм. Тим часом фотографи фіксували все, що відбувалося. Ці знімки набули широкого розголосу, коли їх опублікували по всій Америці та в Радянському Союзі.



Хрущов п'є пепсі, тоді як Ніксон спостерігає, а Кендалл наливає ще одну склянку / Фото Аmusing Рlanet

Усе було сплановано

Ніксон не випадково підвів Хрущова до автомата з пепсі. Зробити нібито такий імпровізований крок віцепрезидента США намовив Дональд Кендалл, який на той час був керівник корпорації Pepsi-Cola. Саме він подавав пристрасний напій радянському лідеру.

Начальство Кендалла не надто схвалювало участь Pepsi на виставці в Москві, адже вважало, що спроба продати американський товар комуністичній країні – марна трата зусиль та грошей. Тож напередодні ввечері Кендалл зустрівся з Ніксоном, з яким він мав багаторічну дружбу, і попросив про допомогу.

Пепсі за горілку

13 років потому, у 1972 році, Кендалл уклав ексклюзивну угоду з Радянським Союзом, яка дала йому змогу зайти на комуністичний ринок. Однак була одна проблема – радянська валюта нічого не вартувала за межами Союзу. Кендалл запропонував бартерну систему. В обмін на виробництво та продаж напою в Радянському Союзі Pepsi отримала ексклюзивні права на дистрибуцію горілки "Столична" в США.



Продавець показує пляшку горілки "Столична" / Фото Аmusing Рlanet

Ринок Pepsi швидко виріс і наприкінці 1980-х років у компанії було понад 20 розливних заводів по всьому Союзі.

Як щодо військових кораблів

Кожного року в СРСР випивали мільярд порцій газованого напою. Це було не співрозмірно з тим, скільки горілки продавали у США. Тож Кендалл почав шукати інші радянські продукти для обміну.



Працівники перевіряють пляшки Pepsi на розливному заводі у Радянському Союзі / Фото Аmusing Рlanet

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Підлітки святкують закінчення школи, Москва, 1981 рік / Фото Аmusing Рlanet

В Союзі запропонували військові кораблі, які були виведені з експлуатації. Тож у 1989 році Кендалл підписав нову угоду, згідно з якою у власність Pepsi перейшли 17 підводних човнів, крейсер, фрегат та есмінець. Компанія швидко продала їх на металобрухт. Лише за кожен підводний човен Pepsi отримала по 150 тисяч доларів.



Автомат Pepsi в Москві, 1983 рік / Фото Аmusing Рlanet