Американский гигант безалкогольных напитков Pepsi попал на советский рынок благодаря изобретательности руководства. Поскольку рубль не имел ценности в мире, компания обменяла напиток сначала на водку, а затем – на военные корабли.

Несмотря на то, что в то время было соперничество между США и СССР, американская компания безалкогольных напитков смогла построить заводы на территории Союза и продавать миллион порций в год.

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Американская выставка в Москве

В 1959 году тогдашний президент США Ричард Никсон приехал в Москву на выставку, где он встретился с советским лидером Никитой Хрущевым.

Американская национальная выставка была организована с целью популяризации своего искусства, моды, автомобилей и капитализма. Среди прочего, там был смоделирован целый американский дом, наполненный современными удобствами и рекреационными устройствами, такими как стиральная машина, пылесос и цветной телевизор.

Именно там, стоя в макете американской кухни, два лидера вели бурные дискуссии по поводу достоинств и недостатков коммунизма и капитализма.



Ричард Никсон и Никита Хрущев на выставке в Москве / Фото Аmusing Рlanet

Пепси и Хрущев

Позже Никсон подвел Хрущева к кабинке, где выдавали Пепси, и дал ему стакан коричневого газированного напитка, которого русский никогда раньше не пробовал.

Киоск Pepsi имел 2 разные версии напитка – одну, изготовленную из американской воды, а вторую – с советской. Хрущев заявил, что тот напиток из русской воды, был явно лучшим и "достаточно освежающим". Попивая пепси, он приглашал своих коллег угоститься сладким напитком. Тем временем фотографы фиксировали все, что происходило. Эти снимки получили широкую огласку, когда их опубликовали по всей Америке и в Советском Союзе.



Хрущев пьет пепси, тогда как Никсон наблюдает, а Кендалл наливает еще один стакан / Фото Аmusing Рlanet

Все было спланировано

Никсон не случайно подвел Хрущева к автомату с пепси. Сделать якобы такой импровизированный шаг вице-президента США подговорил Дональд Кендалл, который на то время был руководитель корпорации Pepsi-Cola. Именно он подавал манящий напиток советскому лидеру.

Начальство Кендалла не слишком одобряло участие Pepsi на выставке в Москве, ведь считало, что попытка продать американский товар коммунистической стране – пустая трата усилий и денег. Поэтому накануне вечером Кендалл встретился с Никсоном, с которым он имел многолетнюю дружбу, и попросил о помощи.

Пепси за водку

13 лет спустя, в 1972 году, Кендалл заключил эксклюзивное соглашение с Советским Союзом, которое дало ему возможность зайти на коммунистический рынок. Однако была одна проблема – советская валюта ничего не стоила за пределами Союза. Кендалл предложил бартерную систему. В обмен на производство и продажу напитка в Советском Союзе Pepsi получила эксклюзивные права на дистрибуцию водки "Столичная" в США.



Продавец показывает бутылку водки "Столичная" / Фото Аmusing Рlanet

Рынок Pepsi быстро вырос и в конце 1980-х годов у компании было более 20 разливочных заводов по всему Союзу.

Как насчет военных кораблей

Каждый год в СССР выпивали миллиард порций газированного напитка. Это было не соразмерно с тем, сколько водки продавали в США. Поэтому Кендалл начал искать другие советские продукты для обмена.



Работники проверяют бутылки Pepsi на разливном заводе в Советском Союзе / Фото Аmusing Рlanet

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Подростки празднуют окончание школы, Москва, 1981 год / Фото Аmusing Рlanet

В Союзе предложили военные корабли, которые были выведены из эксплуатации. Поэтому в 1989 году Кендалл подписал новое соглашение, согласно которому в собственность Pepsi перешли 17 подводных лодок, крейсер, фрегат и эсминец. Компания быстро продала их на металлолом. Только за каждую подлодку Pepsi получила по 150 тысяч долларов.



Автомат Pepsi в Москве, 1983 год / Фото Аmusing Рlanet