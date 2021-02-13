5 книг про те, як позбутися шкідливих звичок

Іноді сили волі не вистачає на те, щоб здолати щоденну звичку, яка не обов'язково є шкідливою, проте формує небажаний шаблон поведінки. Натомість у всіх книжках цього огляду можна знайти будь-яку "критичну" ситуацію, а всі разом вони доповнюють одна одну в процесі самовдосконалення.

Пропонуємо до вашої уваги добірку книг про те, як позбутися шкідливих звичок.

Варте уваги 5 книг про українців, які творили і творять історію

Джудіт Ґрізел. Завжди замало: про залежність, з досвіду та нейронауки. – К.: Yakaboo Publishing

Коли авторка цієї книжки бралася здобувати докторський ступінь із нейробіології, хімії та генетики залежної поведінки, у неї вже було певне уявлення, з чим вона матиме справу, адже сама зуміла позбутися наркозалежності. Хоч був у її житті час, коли вона вважала, що існування без наркотиків позбавлене сенсу.

Тож, пояснивши, як змінюється робота мозку під впливом наркотичних речовин, професорка Ґрізел детально розбирає механізми дії та вплив найпопулярніших легальних і нелегальних наркотиків – від кави до психоделіків.

За своєю сутністю, залежність – це ментальний недуг, який посилюється в ізоляції,

– зауважує авторка у передмові для українського видання, маючи на увазі ситуацію з пандемією COVID-19.

"Хоча я не вживала алкоголю чи наркотиків уже багато років, останні кілька місяців соціального дефіциту моя тверезість дається мені непросто. Для тих, хто зараз занедужає на залежність певного роду або, навпаки, робитиме перші кроки в боротьбі з нею, наші теперішні умови стануть надзвичайним додатковим ускладненням, – додає вона.

Джадсон Брювер. Залежний розум. Сигарета, смартфон, токсичні стосунки: як формуються шкідливі звички та як їх подолати. – Х.: Віват

Автор цієї книжки на цікавих експериментах і дотепних прикладах пояснює те, чому переважна більшість наших страждань виникає через відчуття, ніби нам чогось бракує, хоча насправді в нас уже є все необхідне. Ба більше: ми, безсумнівно, дивовижні, гідні подиву надзвичайні створіння, справжні генії, з неймовірним потенціалом до навчання, зростання, оздоровлення та трансформації протягом життя.

Проте як нам це усвідомити? Чому ми відчуваємо порожнечу, потребуємо постійного, повсякчасного і негайного задоволення наших жадань? Чого ми дійсно прагнемо? І для чого? І хто насправді прагне? Хто володіє нашим розумом? Хто всім керує? Як їх виявити, установити причину та, найголовніше, позбутися назавжди?

Келлі Макґоніґал. Сила волі. Шлях до влади над собою. – К.: Наш Формат

Автор пояснює складні психологічні процеси, і завдяки цим знанням

Американський психолог, викладачка Стенфордського університету свою книгу присвятила силі волі. Наскільки могло б змінитися наше життя, якби ми мали міцну, непорушну силу волі? Ми могли б успішно займатися спортом, створювати власний бізнес, з легкістю кидати шкідливі звички або й не починати їх, налагоджувати стосунки із рідними.

Емі Морін. 13 звичок, яких позбулися сильні духом люди. – Х.: Фабула

Автор пропонує унікальну методику тренування мозку, показує цікаві факти та приклади, пропонує практичні завдання.

Маючи гіркий життєвий досвід через раптову втрату найдорожчих людей – спочатку матері, а рівно за рік по тому коханого чоловіка, – авторка цієї книжки, психолог за освітою, описує свій тривалий шлях до подолання депресії. Тринадцять розділів її мудрої книжки не є контрольним переліком того, що потрібно робити чи ні. У ній описано звички, жертвами яких ми інколи стаємо.

Загалом книжку спрямовано на те, щоб допомогти вам знайти способи боротьби з життєвими негараздами і не втрапити при цьому до зазначених пасток. Щоб сьогодні стати кращими, ніж учора. Адже психотерапевти, як відомо, допомагають зібратися на силі, даючи поради щодо самовдосконалення, натомість авторка пропонує відсторонитися від того, що стало другою натурою, та зосередитися на тому, чого робити не потрібно. І це спрацьовує! Так, гарні звички важливі, однак часто саме погані заважають нам повністю реалізувати свій потенціал.

Погані звички – немов ті ваги, що стримують вас кожного дня. Вони гальмують рухи, виснажують сили та, врешті-решт, залишають носія розчарованим. Попри таланти та наполегливу працю вам доведеться докладати зусиль ще й на подолання опору певних думок, вчинків та емоцій на шляху до повного потенціалу.

Чарлз Дахіґґ. Сила звички. Чому ми діємо так, а не інакше в житті та бізнесі. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля

Автор цієї книжки – лауреат Пулітцерівської премії, а сама вона понадвходячи до довгого списку рейтингу Financial Times.

Як звички впливають на життя? Як, змінивши лише один шаблон поведінки, різні люди змогли досягти успіху: стати директором, придбати будинок, пробігти марафон?

Загалом в основу книжки лягли інтерв'ю із трьома сотнями науковців і директорів підприємств, дослідження, проведені в десятках компаній. Проаналізувавши все це, автор зрозумів, як кожна людина може контролювати свої звички, щоб досягти успіху. Дізнавшись, як створюються та руйнуються звички, можна на свій смак і хист перебудувати шаблони будь-якої поведінки. Також можна зрозуміти, як змусити себе не палити, менше їсти, займатися спортом, не кричати на близьких, ефективніше працювати.