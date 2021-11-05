Проєктна потужність нового ЦОД складає 20 мВт. В основу проєкту лягли модульні рішення, що дозволяють розгортати обчислювальні центри у стислий термін. Розширюючи межі діяльності, White Rock Management планує масштабувати бізнес і на територію України.

White Rock Management продовжує формувати глобальну мережу дата-центрів у всьому світі. Підтримуючи вектор оздоровлення довкілля як вкладу в майбутнє нашої цивілізації, цей проєкт дозволить поєднати енергетичні потреби з мінімізацією витрат та шкоди для навколишнього середовища. Після запуску проєкту передбачається масштабувати бізнес в інших країнах, у тому числі і в Україні, створюючи сучасні центри даних з оптимальними умовами для подібних майданчиків,

– підкреслює Сергій Тронь.

Новий центр обробки даних White Rock Management орієнтований на надання високопродуктивної та стійкої до відмови інформаційної інфраструктури для потреб корпоративних і приватних клієнтів. Об'єкт розташований у північній частині Швеції, де енергія виробляється з відновлюваних джерел та має відповідний "зелений" сертифікат походження.

White Rock Management вперше реалізує проєкт сучасного дата-центру, ґрунтуючись на модульних рішеннях. За рахунок використання модулів відпадає потреба у зведенні капітальних споруд. При цьому будівельно-монтажні роботи зводяться до підготовки майданчика та підключення до відповідної інфраструктури. Модульна технологія дозволяє розгортати обчислювальні центри в стислий термін і відрізняється вигіднішими техніко-економічними показниками.

На шведському об'єкті White Rock Management здійснюються пуско-налагоджувальні роботи, йде підготовка до запуску першої партії обчислювального обладнання. Сьогодні у Швеції працює близько 150 ЦОД, у які гравці ринку сумарно інвестували близько 1,6 млрд доларів. Шведські дата-центри обслуговують таких гігантів цифрової індустрії як NASDAQ, Amazon Web Services та Facebook.

Нагадаємо, влітку 2021 року компанія White Rock Management відкрила новий дата-центр у Республіці Казахстан потужністю понад 100 МВт. Сьогодні на фінальній стадії розробки знаходиться проєкт відкриття ЦОДу в Північній Америці, також продовжує розроблятися проєкт сучасного дата-центру в Україні.