Вперше в Україні: стартували змагання на найкращий стрілецький взвод тероборони

Нещодавно стартували змагання на найкращий стрілецький взвод серед підрозділів тероборони. Дводенний конкурс розпочався на Рівненщині та є першим в історії незалежної України.

Конкурс приурочений до Дня територіальної оборони, який святкують у перший тиждень жовтня. Головна мета – популяризувати територіальну оборону та визначити найкращий стрілецький взвод.

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Деталі

У змаганні взяли участь такі підрозділи, які представляють оперативні командування: "Захід", "Схід", "Північ" та "Південь". Переможця обиратимуть у чотирьох номінаціях: тактична медицина, мінна безпека, тактика, вогнева підготовка. Підрозділи представляють винятково резервісти – чоловіки та жінки різного віку, які до цього стали найкращими у своїх оперативних командуваннях.

Що робитимуть учасники

накладатимуть умовному пораненому імпровізовану шину під час перелому нижньої кінцівки;

виявлятимуть та знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети;

відбиватимуть напад диверсійно-розвідувальної групи противника;

вестимуть вогонь у складі "бойових двійок".

У межах конкурсу переможці отримають кубок, грамоти та подяки, а також спеціальні призи – радіостанції, екіпірування та інше.