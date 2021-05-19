Volocopter випробує нове аеротаксі, яке вміщатиме до 4 пасажирів

Німецький стартап Volocopter представив потужну розробку. Нова модель аеротаксі VoloConnect вміщатиме до 4 пасажирів й зможе перевозити їх на відстань до 100 кілометрів.
Дозвіл на польоти VoloConnect може отримати вже до 2026 року. Принаймні, на це сподіваються у керівництві компанії.
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Основні характеристики:
- у салоні нового VoloConnect зможуть одночасно перебувати 4 людини;
- максимальний запас його ходу на одному заряді сягає 100 кілометрів;
- нове аеротаксі зможе розвивати швидкість до 250 кілометрів на годину.
Чим особлива модель VoloConnect
З моменту появи на ринку літаючих таксі у 2013 році Volocopter представив кілька різних версій свого повністю електричного літака, поступово покращуючи конструкцію.
Незабаром почнуться випробування нового аеротаксі / Фото Volocopter
Розробникам вдалося зробили його стабільнішим, потужнішим та більш аеродинамічним. Тож новий VoloConnect дещо відрізняється від конструкції своїх попередників.
Чи не найпомітніші відмінності – у системі вертикального зльоту і посадки. Адже раніше моделі Volocopter функціонували, по суті, як гігантські дрони.
Натомість нове аеротаксі використовує горизонтальні гвинти, аби підніматися в повітря й регулювати висоту, а потім рухається завдяки горизонтальним пропелерам.Зверніть увагу! Зменшений прототип VoloConnect розробляли та випробовували упродовж 2 років. Найближчим часом планують почати тестування повнорозмірної моделі.