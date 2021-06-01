ВМС України отримають три катери типу Island від США

Військово-Морські Сили ЗСУ впевнено налаштовані відновити бойові спроможності вітчизняного флоту. Так, незабаром Україна отримає три швидкохідних патрульних катерів типу Island. Транспортні засоби передадуть в межах двостороннього співробітництва між США та Україною.
Нові транспортні засоби увійдуть до дивізіону, членами якого є зокрема катери "Старобільськ" та "Слов'янськ". До кінця року їх загальна кількість становитиме 5 одиниць.
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Відновлюючи бойові спроможності вітчизняного флоту, ми переоснащуємо його озброєнням, яке б було сумісно зі зразками держав-членів НАТО. Тому всі три катери типу Island надійдуть в Україну до встановлених на борту корабельними системами виробництва США та бойовими модулями, – підкреслив Міністр оборони України Андрій Таран.
Що відомо
Роботи ведуться в Балтіморі (США). За його словами, на катерах під назвою "Суми" та "Фастів", які незабаром надійдуть в Україну, фахівці:
- провели цілісне відновлення технічного стану;
- активно працюють в напрямку налагодження механізмів і систем;
- встановили озброєння.