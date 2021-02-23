"Це мій подарунок дітям світу": як винахідник вакцини від поліомієліту відмовився від патенту

Польсько-американський лікар та мікробіолог Альберт Брюс Сабін, відомий відкриттям вакцини проти поліомієліту, вирішив не патентувати свій препарат. Це дозволило фармацевтичним компаніям виготовити її в достатній кількості, щоб вакцинувати всіх дітей світу.

Розробкою вакцини від поліомієліту займалися й інші вірусологи. Однак саме препарат Сабіна був визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я як найдієвіший.

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Поліомієліт або дитячий параліч

Джерело: Вікіпедія

Поліомієліт набув особливого поширення наприкінці XIX століття. Першою науково описаною епідемією був спалах хвороби в 1894 році у США. У середині XX століття зростання захворюваності на поліомієліт набуло в багатьох країнах Європи та Північної Америки характер національного лиха.

Найбільш сприйнятливими до поліомієліту були діти. Захворювання вражає центральну нервову систему і може призвести до паралічу.

Серед потерпілих від епідемії 1921 року в США був майбутній президент США Франклін Делано Рузвельт, який заснував у 1938 році Національну фундацію з боротьби проти поліомієліту.

Подолати епідемію вдалося завдяки всесвітній вакцинації.

Про розробку вакцини

Джерело: Britannica і Shul by the Sea

У 1939 році Сабін став доцентом кафедри педіатрії в Медичному коледжі Університету Цинциннаті в штаті Огайо. Згодом він став професором дослідницької педіатрії.

Працюючи в коледжі, він спростував поширену теорію про те, що поліовірус потрапляє в організм через ніс та дихальну систему. Згодом він продемонстрував, що поліомієліт у людини є насамперед інфекцією травного тракту.



Сабін виділив 3 штами поліомієліту / Фото Mims Today

Сабін постулював, що живий, ослаблений вірус, який вводиться перорально, забезпечить імунітет впродовж тривалого часу. До 1957 року він виділив штами кожного з трьох типів поліовірусу, які були недостатньо сильними для самої хвороби, але здатні стимулювати вироблення антитіл.



Сабін відмовився від патенту за розробку вакцини проти поліомієліту / Фото t2.gstatic

Потім він приступив до проведення попередніх експериментів з пероральним введенням цих ослаблених штамів. Були проведені спільні дослідження з вченими з Мексики, Нідерландів та Радянського Союзу. Під час широкого випробування на дітях було остаточно продемонстровано ефективність нової вакцини.



Альберт Сабін демонструє, як дітям роблять пероральну вакцину проти поліомієліту / Фото Science History

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У період з 1959 року по 1961 рік було імунізовано мільйони дітей зі Сходу, Азії та Європи. І хоча вона стала головною системою захисту від поліомієліту в усьому світі, вірусолог відмовився її патентувати.

Багато хто наполягав на патентуванні вакцини, але я не хотів. Це мій подарунок усім дітям світу,

– сказав Альберт Сабін.

Такою була його воля.



Альберт Сабін обрав життя дітей замість грошей / Фото Sabin