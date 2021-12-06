У Великій Британії створили людиноподібного робота: красномовне відео

Британська компанія Engineered Arts представила унікального робота-гуманоїда. Він є напрочуд реалістичним, адже здатен відтворювати міміку та жести людей.

Розробка отримала назву Ameca. Робот не вміє ходити й не оснащений штучним інтелектом. Він запрограмований виконувати складні послідовності рухів.

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Що відомо про робота

Робот Ameca виступає рішенням для розвитку технологій робототехніки майбутнього. Так, за його допомогою можна розробляти й тестувати системи штучного інтелекту та машинного навчання. За словами розробників, це ідеальна платформа для налагодження взаємодії людини з роботом.

Ми прагнемо надати вам інноваційні технології, які є надійними, модульними, модернізованими та простими у розвитку,

– йдеться на сайті компанії.

Очікується, що Amecа використовуватимуть для проведення виставок, конференцій, вечірок чи телешоу. Взяти його в оренду зможе кожен охочий. Щоправда, скільки коштуватиме таке задоволення – наразі невідомо.

Демонстрація робота Ameca: дивіться відео