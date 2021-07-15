Живі дахи ласкаво прозвали "Бджолиними автобусними зупинками". Така загальноміська ініціатива має на меті зробити Лестер вуглецево нейтральним та біорізноманітним. І це лише один із багатьох кроків, які робить міська рада для реагування на надзвичайну ситуацію з кліматом.

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Бджолині автобусні зупинки

Оскільки популяція бджіл у світі продовжує скорочуватися швидкими темпами, багато хто шукає рішень щодо захисту цих життєво важливих істот.

Житлові дахи Лестера та автобусні укриття на сонячних батареях стануть першою у Великій Британії мережею для підтримки рослинних запилювачів.

Окрім добробуту комах, продумані притулки позитивно сприятимуть збереженню біорізноманіття та кліматичної стійкості.

Вони також поглинатимуть дощову воду, що падає на дах, що дозволить зменшити ефект міського теплового острова та допоможе зробити місто зеленішим.

Оновлення усіх автобусних зупинок

Вже до кінця цього літа у Лестері повинні з’явитися 30 зелених притулків для бджіл. А в рамках нового 10-річного контракту між міською радою та рекламно-інфраструктурною компанією Clear Channel вони сподіваються оновити всі 479 автобусних зупинок до кінця 2022 року.

Приємно бачити як у місті з’являються перші притулки для автобусів, які живуть на дахах Лестера. Ми вже маємо чудові відгуки людей, які так само як і ми, раді бачити дружні до бджіл та метеликів автобусні зупинки,

– сказав заступник міського голови Адам Кларк.

Він додав, що це ще один крок вперед на шляху до вуглецево нейтрального та адаптованого до клімату міста, яким Лестер має стати до 2030 року.