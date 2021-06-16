Вчені зі США розробили надміцний самовідновлювальний бетон

Дослідники Вустерського політехнічного інституту (WPI) розробили самовідновлювальний бетон, який може продовжити тривалість життя конструкцій, а також – зменшити шкідливі викиди CO2. Вони використали фермент, який міститься в еритроцитах.

Винахід є критично важливим для будівельної галузі й навколишнього середовища. Матеріали дослідження опубліковані в Applied Materials Today.

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Дослідники Вустерського політехнічного інституту (WPI) використовують фермент, що міститься в еритроцитах, для створення самовідновлюваного бетону, який у чотири рази міцніший за традиційний бетон. Так, він може продовжити термін експлуатації конструкцій на основі бетону та усунути необхідність дорогого ремонту або заміни. Застосований фермент автоматично реагує з атмосферним вуглекислим газом (CO2), створюючи кристали карбонату кальцію, які імітують бетон за структурою, міцністю та іншими властивостями. Крім того, вони можуть заповнювати тріщини.

Бетон – це найпоширеніший у світі штучний будівельний матеріал: він є найважливішим компонентом у всьому – від мостів до висотних будівель, приватних будинків, тротуарів тощо. Однак бетон крихкий і схильний до розтріскування під впливом води, температурних змін, напруги та інших факторів, які можуть призвести до втрати цілісності конструкції та необхідності дорогого ремонту чи заміни,

– зауважила Німа Рахбар, доцент кафедри цивільної та екологічної інженерії та провідний автор статті.

Процес, запатентований вченими, може "загоювати" міліметрові тріщини протягом 24 годин. Щоб виправити більшу тріщину або отвір, кальцій і СО2 можуть застосовуватися для стимулювання автономного загоєння. Можна використовувати ту саму суміш, але з іншим процесом нанесення, щоб ініціювати загоєння в уже затверділому традиційному бетоні.

"Загоєння традиційного бетону, який уже використовується, також є критично корисним, і це допоможе зменшити потребу у виробництві та відвантаженні додаткового бетону, що має величезний вплив на навколишнє середовище", – сказала Рахбар.

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