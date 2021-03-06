Вчені будуть друкувати кістки прямо в тілі пацієнта: як це працює – відео

Джерело:The Debrief
Австралійські вчені розробили спосіб, який дозволить друкувати кісткові замінники в тілі пацієнта під час операцій. Метод, запропонований ними, має низку переваг.
Досі найбільш перевіреним способом заміни кісток вважався аутологічний трансплантат. Для нього потрібно взяти шкіру пацієнта з іншої частини тіла та "прищепити" на місце, де потрібна нова кістка.
Цікаво На 3D-принтері надрукували реалістичну модель серця: відео
Аутологічний трансплантат демонструє доволі високі показники відторгнення. Австралійські науковці стверджують, що процес вирощування кістки, розроблений ними, є зовсім іншим.
На відміну від попередніх матеріалів, наша техніка пропонує метод друку конструкцій, які імітують структуру та хімічний склад кістки "на місці",
— сказав доктор Іман Рухані в інтерв'ю IEEE Spectrum.
Для того, аби втілити розробку в реальність, група дослідників впродовж 2 років вдосконалювала біосумісний фосфатний кальцій. Він не передбачає ризику відторгнення пацієнтом.
Цей матеріал утворює пластичну пасту при кімнатній температурі. Його доводиться розміщати у желатиновій ванні або схожому середовищі, аби забезпечити умови, схожі до людського тіла.Важливо! Вищеописаний процес викликає хімічну реакцію. Вона, власне, й допомагає фосфат кальцію набути структури, подібної до людської кістки.
Доктор Крістофер Кіліан звернув увагу на численні переваги використання нового методу вирощування кісток. Мовиться про:
"Якщо у пацієнта через хворобу або видалену пухлину пошкоджена кістка, ми можемо просканувати її під час операції", – зауважив доктор Кіліан.
І за допомогою 3D-принтера надрукувати її в тілі з його ж клітин. Ці клітини потім зможуть природним чином сформувати кістку,
– додав він.
Зауважимо, що команда науковців університету Нового Південного Уельсу вже випробувала технологію за допомогою 3D-принтера Hyrel 3D Engine HR. Тестові спроби пройшли успішно.
Як працює новий метод вирощування кісток: дивіться відео UNSW
Аби використовувати нову технологію на практиці, потрібно отримати відповідний дозвіл від Управління з продовольства і медикаментів США. Науковці працюють над його отриманням.