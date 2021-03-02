Чи варто інвестувати в біткойн і до чого тут Ілон Маск: що радить Білл Гейтс

Гендиректор Microsoft Білл Гейт, який є третім у рейтингу найбагатших людей світу, заявив, що біткойни – не для нього. Він переконаний, що у них не повинен інвестувати той, хто має менше грошей, ніж Ілон Маск.

Упродовж 2020 – на початку 2021 року біткойн ставав все більш популярним. На це звертає увагу низка відомих інвесторів та політиків.

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Ілон Маск, який очолює рейтинг світових багатіїв, нещодавно інвестував у криптовалюту 1,5 мільярда доларів через свою Tesla Inc. А також заявив, що компанія прийматиме біткойни як спосіб оплати.

Цікаво, що після вартість біткойна зросла майже на 3 000 доларів лише за кілька хвилин. Згодом Маск заявив, що курс криптовалют, на його думку, є дещо завищеним.

Позиція Гейтса

У Маска багато грошей і він дуже досвідчений. Тому я не хвилююся, що його біткойни будуть безладно підвищуватися або знижуватися,

– прокоментував Гейтс.

"Але я дійсно думаю, що на це ведуться люди, у яких може не вистачити зайвих грошей. Я вважаю, якщо у вас менше грошей, ніж в Ілона, вам, ймовірно, слід бути обережними", – застеріг він.



Найбагатші люди світу станом на січень 2021 року / Інфографіка 24 каналу