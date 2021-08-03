USF визначив проєкти, які отримають 250 000 доларів: 10 переможців
3 серпня 2021 , 18:07Читать новость на русском
Джерело:AIN.UA
Український фонд стартапів обрав стартапи, які отримають по 25 000 доларів фінансування на розвиток бізнесу. Найкращі 10 проєктів обрали в межах 28 пітчу.
Під час оцінки стартапів за основу взяли такі критерії: команда, ринок, доцільність фінансування, ідея/продукт і стратегія розвитку.
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Стартапи на етапі pre-seed
- Agrotop UA – платформа для управління агробізнесом.
- Clasee – рішення для обміну знаннями з метою персоналізованого навчання.
- MySat UA – STEM-конструктор і модель реального супутника.
- Sugarrr – платформа, яке допомагає хворим на діабет слідкувати за своїм здоров'ям.
- LuLL world – компанія, яка розробляє резонансно-терапевтичні гамаки.
- Deputy – цифрова платформа, що автоматизує роботу депутатів та дозволяє інформацію про проблеми жителів.
- Zeely – інструмент для створення вебсайтів.
- Smart ION – простір "розумних" модулів для управління світлом.
- SolidERP – сервіс для сучасних сервісних компаній.
- Insolar-T – система на базі ШІ, яка призначена для підвищення енергоефективності.