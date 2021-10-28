Унікальний район: у Техасі з'являться численні будинки, надруковані на 3D-принтері
28 жовтня 2021 , 23:52Читать новость на русском
Джерело:The Wall Street Journal
У Техасі з'явиться район із будинків, надрукованих на 3D-принтері. Автори проєкту переконані, що рішення дозволить знизити витрати на будівництво, водночас отримавши якісне житло.
Район облаштують у місті Остін, штат Техас. Проєкт є результатом співпраці будівельних компаній Lennar Group та Icon.
Цікаво Інноваційні методи будівництва: у Швейцарії показали споруду HiLo, що знижує викиди CO2
Деталі будівництва
Фахівці використають матеріал Lavacrete – бетонну суміш, яка є оптимізованою для полегшення друку. Крім того, застосовуватиметься роботизована система, яка зможе виготовляти предмети зі швидкістю 25,4 сантиметра в секунду.
Переваги технології:
- швидкість – забезпечує можливість зведення будинку у найкоротші терміни;
- довговічність – житло прослужить стільки ж, скільки й звичайні будівлі;
- надійність – помешкання витримуватиме складні погодні умови;
- енергоефективність – будинки оснащуватимуться фотоелектричними дахами;