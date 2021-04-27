Укрзалізниця придбала 84 підіймальні платформи для потреб маломобільних пасажирів

Протягом 2020 року Укрзалізниця придбала 84 підіймальні платформи з метою забезпечення потреб маломобільних пасажирів. Так, люди з інвалідністю, які пересуваються на спеціальних кріслах, зможуть зручніше підійматися у вагон та комфортніше подорожувати.

Дбати про комфорт та безпеку пасажирів – один з основоположних пріоритетів компанії. Наразі Укрзалізниця робить черговий крок на шляху до підвищення доступності об'єктів інфраструктури для маломобільних пасажирів – впроваджує підіймальні платформи для зручної посадки в поїзд.

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Нині на більш як 80 вокзалах Укрзалізниці функціонують 112 таких платформ. Головна мета фахівців – проаналізувати попит на них.

Щоб скористатися послугою, потрібно:

завчасно звернутися до чергового по вокзалу для попереднього замовлення супроводу;

у випадку, коли особа з інвалідністю вже прибула на вокзал, скористатися кнопкою виклику, яка розміщена біля приміщення чергового по вокзалу.

Як це працює

У компанії радять розраховувати час для запланованого переміщення, аби організований супровід пройшов оперативно та вдало.

Відомо, що платформа рухається у вертикальному напрямку. Так, людина на візку може самостійно заїхати на платформу по пандусу. Далі вона підіймається до рівня вагона, пандус відкидається, і пасажир з інвалідністю заїжджає до вагона. Платформою можна скористатися як для посадки, так і для висадки. Крім того, маломобільні пасажири можуть розраховувати на працівників вокзалу, які допоможуть сісти в поїзд або перенести багаж.