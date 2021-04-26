Заботиться о комфорте и безопасности пассажиров – один из основополагающих приоритетов компании. Сейчас Укрзализныця делает очередной шаг на пути к повышению доступности объектов инфраструктуры для маломобильных пассажиров – внедряет подъемные платформы для удобной посадки в поезд.

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Сейчас на более 80 вокзалах Укрзализныци функционируют 112 таких платформ. Главная цель специалистов – проанализировать спрос на них.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно:

заблаговременно обратиться к дежурному по вокзалу для предварительного заказа сопровождения;

в случае, когда человек с инвалидностью уже прибыл на вокзал, нужно воспользоваться кнопкой вызова, расположенной возле помещения дежурного по станции.

В компании советуют рассчитывать время для запланированного перемещения, чтобы организованное сопровождение прошло оперативно и успешно.

Как это работает

Известно, что платформа движется в вертикальном направлении. Таким образом, человек на коляске может самостоятельно заехать на платформу по пандусу. Далее она поднимается до уровня вагона, пандус откидывается, и пассажир с инвалидностью заезжает в вагон. Платформой можно воспользоваться как для посадки, так и для высадки. Кроме того, маломобильные пассажиры могут рассчитывать на работников вокзала, которые помогут сесть в поезд или перенести багаж.