Як звучав Тарас Шевченко: вдалося синтезувати голос геніального Кобзаря

Українська креативна агенція створила творчу реконструкцію голосу Тараса Шевченка. Цей унікальний проєкт реалізували з нагоди 30-річчя Незалежності.

Сам проєкт в агенції Tabasco називаються найскладнішим за час їхнього існування. Його партнерами виступили Національний музей Тараса Шевченка, МЗС України та компанія Wantent.

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У чому полягає унікальність проєкту

Як пояснили у Tabasco, перший фонограф для запису та відтворення звуку винайшли аж у 1877 році, через 16 років після смерті Тараса Шевченка.

Тому записів голосу письменника не існує. Втім, завдяки новітнім технологіям ми можемо наблизитись до його відтворення,

– наголосили там.

Зауважимо, що над проєктом протягом майже року працювали понад 150 людей. Серед них були різні спеціалісти – програмісти, дизайнери, історики, шевченкознавці.

Як вдалося реалізувати задумане

Для проєкту використали точні антропометричні дані, встановлені завдяки збереженій посмертній масці поета. Втім, як пояснили в агенціх, окрім фізіології, голос залежить від багатьох інших факторів. Мовиться, зокрема, про звички, спосіб життя й навіть перенесені хвороби.

Група шевченкознавців протягом місяця шукала в архівах корисну інформацію. "Ми почали шукати спогади у сучасників. Дані про зовнішність, голос, манеру поведінки. Це був надзвичайно захоплююче. Бо дозволяло, попри текст та епоху, побачити живого Шевченка – з тіла та крові", – зазначив Олег Магдич з Національного музею Шевченка.

Після цього всю отриману інформацію розподілили за ступенем важливості. Водночас спеціалісти створювали 3D-модель голови письменника. Далі – знайшли 108 людей, які максимально відповідали виявленим параметрам.

Рейтинг кандидатів формували, зважаючи на:

зовнішність;

зріст;

статуру;

регіон;

особливості здоров'я тощо.

Формування фінального рейтингу

За допомогою спеціальних алгоритмів команда, яка працювала над проєктом, змогла визначити рівень схожості кожного кандидата із Шевченком. Багатофакторна модель скоротила вибірку до 26 кандидатів, найбільш схожих. На основі досліджень про наявність чіткої кореляції між тілом, рисами обличчя та голосом нейромережа обрала 3 найбільш репрезентативних кандидатів.

Як міг звучати Тарас Шевченко та подробиці про проєкт: дивіться відео



Уривок вірша "Гайдамаки", зачитаний голосом Тараса Шевченка: аудіо



Повний текст публікації креативної агенції Tabasco у фейсбуці:

Cьогодні ми хочемо анонсувати одну фантастичну роботу нашої команди. Так, не побоїмося цього епітету, бо нам вдалося створити творчу реконструкцію голосу славнозвісного Кобзаря — Тараса Григоровича Шевченка. Цей проєкт наша команда присвячує всім українцям на честь 30-річчя Незалежності нашої країни! Річ у тім, що перший фонограф для запису та відтворення звуку був винайдений у 1877 році, через 16 років після смерті Тараса Шевченка, тому записів голосу письменника не існує. Але зараз завдяки новітнім технологіям ми можемо наблизитись до його відтворення. Відтепер кожен може почути те, як міг би звучати Тарас Шевченко на власні вуха! Достатньо лишень переглянути наше відео. Також у подробицях ви дізнаєтесь, як разом із зовнішніми експертами, за відсутності будь-якого запису, нам вдалося синтезувати голос на основі антропометричних даних та нейромережі. Додамо, що за історію існування нашого агентства, цей проєкт є одним з найскладніших, адже він об'єднує культурне ядро України з сучасними технологіями. Результат — голос нації, який ожив, і демонстрація того, на що здатні креатив та сила ідеї. Наостанок хочемо подякувати нашим партнерам – експертам Національного музею Тараса Шевченка та компанії Wantent, без підтримки яких цей проєкт не був би можливим! А також Міністерству закордонних справ України – за сприяння реалізації цієї ідеї. Тож вмикайте хутчій відео та слухайте "Голос Шевченка"!