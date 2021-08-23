Сам проект в агентстве Tabasco называются самым сложным за время их существования. Его партнерами выступили Национальный музей Шевченко, МИД Украины и компания Wantent.

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В чем заключается уникальность проекта

Как пояснили в Tabasco, первый фонограф для записи и воспроизведения звука изобрели только в 1877 году, через 16 лет после смерти Тараса Шевченко.

Поэтому записей голоса писателя не существует. Впрочем, благодаря новейшим технологиям мы можем приблизиться к его воспроизведения,

– отметили там.

Заметим, что над проектом в течение почти года работали более 150 человек. Среди них были разные специалисты – программисты, дизайнеры, историки, шевченковеды.

Как удалось реализовать задуманное

Для проекта использовали точные антропометрические данные, установленные благодаря сохраненной посмертной маске писателя. Впрочем, как пояснили в агентстве, кроме физиологии, голос зависит от многих других факторов. Говорится, в частности, о привычках, образе жизни и даже перенесенных болезнях.

Группа шевченковедов в течение месяца искала в архивах полезную информацию. "Мы начали искать воспоминания у современников. Данные о внешности, голосе, манере поведения. Это было очень увлекательно. Потому позволяло, несмотря на текст и эпоху, увидеть живого Шевченко – из тела и крови", – отметил Олег Магдич из Национального музея Шевченко.

После этого всю полученную информацию распределили по степени важности. В то же время специалисты создавали 3D-модель головы писателя. Далее – нашли 108 человек, которые максимально соответствовали выявленным параметрам.

Рейтинг кандидатов формировали, учитывая:

внешность;

рост;

телосложение;

регион;

особенности здоровья и тому подобное.

Формирования финального рейтинга

С помощью специальных алгоритмов команда, которая работала над проектом, смогла определить уровень сходства каждого кандидата с Шевченко. Многофакторная модель сократила выборку до 26 кандидатов, наиболее похожих. На основе исследований о наличии четкой корреляции между телом, чертами лица и голосом нейросеть выбрала 3 наиболее репрезентативных кандидатов.

Как мог звучать Тарас Шевченко и подробности о проекте: смотрите видео



Отрывок стихотворения "Гайдамаки", зачитанный голосом Шевченко: аудио



Полный текст публикации креативного агентства Tabasco в фейсбуке:

Сегодня мы хотим анонсировать одну фантастическую работу нашей команды. Не побоимся этого эпитета, так как нам удалось создать творческую реконструкцию голоса знаменитого Кобзаря – Тараса Григорьевича Шевченко. Этот проект наша команда посвящает всем украинцам в честь 30-летия Независимости нашей страны! Дело в том, что первый фонограф для записи и воспроизведения звука был изобретен в 1877 году, через 16 лет после смерти Тараса Шевченко. Поэтому записей голоса писателя не существует. Но сейчас, благодаря новейшим технологиям, мы можем приблизиться к его воспроизведения.

Теперь каждый может услышать то, как мог бы звучать Тарас Шевченко собственными ушами! Достаточно только посмотреть наше видео. Также в подробностях вы узнаете, как вместе с внешними экспертами, при отсутствии каких-либо записи, нам удалось синтезировать голос на основе антропометрических данных и нейросети. Добавим, что за всю историю существования нашего агентства, этот проект является одним из самых сложных, ведь он объединяет культурное ядро ​​Украины по современным технологиям. Результат – голос нации, который ожил, и демонстрация того, на что способны креатив и сила идеи.

Напоследок хотим поблагодарить наших партнеров – экспертам Национального музея Тараса Шевченко и компании Wantent, без поддержки которых этот проект не был бы возможным! А также Министерству иностранных дел Украины – при содействии реализации этой идеи. Поэтому включайте скорей видео и слушайте "Голос Шевченко"!