Хочуть працювати з Маском: українська компанія тестує інноваційний двигун
Українська компанія FED розробила інноваційний іонно-плазмовий двигун для космічних польотів. Наразі проводять усі необхідні випробування пристрою.
Маск пропонує летіти на Марс, проте лише в один бік. Рідинні та твердопаливні двигуни, які наразі використовують, для цього – не найкращий варіант. Про це розповів голова правління компанії FED Віктор Попов, пише "Укрінформ".
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Він запевнив, що використання іонно-плазмових двигунів було би доречнішим. Саме такі створила компанія FED разом з Харківським авіаційним інститутом. Наразі ця розробка проходить тестування.
Уявіть: маленький космічний "трактор" прибирає сміття на орбіті навколо Землі. Крім цього, потрібні й апарати, на яких можна ремонтувати супутники. Оп, з орбіти на орбіту. "Під'їхав", "підлікував", і все окей,
– пояснив Попов.
Й підкреслив, що це працюватиме за принципом, як з електрикою: увімкнув – вимкнув двигун. Натомість з рідинним так би не вийшло. Ця інновація, за словами Попова, потрібна вже зараз, і не лише для космічних польотів.
"А взагалі, наше завдання – добратися до Ілона Маска, почати роботу з його компанією. Думаю, що нам вдасться", – переконаний голова правління компанії FED.
Колонія на Марсі: що варто знати про плани Маска
- Компанія SpaceX, створена Ілоном Маском, має намір до 2050 року побудувати колонію на Марсі. Вже у 2022 році можуть почати доставляти туди необхідні матеріали.
- Цікаво, що сам винахідник вважає, що "наразі не доживе" до початку колонізації "червоної планети". Проте його шанси можуть зрости завдяки розвитку технологічного прогресу.
- Колонізувати планету планують поступово. Перший крок – створення бази, яким займеться невелика група інженерів. Далі – будівництво решти необхідних споруд для майбутньої колонії.