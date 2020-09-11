Українська компанія FED розробила інноваційний іонно-плазмовий двигун для космічних польотів. Наразі проводять усі необхідні випробування пристрою.

Маск пропонує летіти на Марс, проте лише в один бік. Рідинні та твердопаливні двигуни, які наразі використовують, для цього – не найкращий варіант. Про це розповів голова правління компанії FED Віктор Попов, пише "Укрінформ".

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Він запевнив, що використання іонно-плазмових двигунів було би доречнішим. Саме такі створила компанія FED разом з Харківським авіаційним інститутом. Наразі ця розробка проходить тестування.

Уявіть: маленький космічний "трактор" прибирає сміття на орбіті навколо Землі. Крім цього, потрібні й апарати, на яких можна ремонтувати супутники. Оп, з орбіти на орбіту. "Під'їхав", "підлікував", і все окей,

– пояснив Попов.

Й підкреслив, що це працюватиме за принципом, як з електрикою: увімкнув – вимкнув двигун. Натомість з рідинним так би не вийшло. Ця інновація, за словами Попова, потрібна вже зараз, і не лише для космічних польотів.

"А взагалі, наше завдання – добратися до Ілона Маска, почати роботу з його компанією. Думаю, що нам вдасться", – переконаний голова правління компанії FED.

Довідка. Харківська компанія FED спеціалізується на розробці, виробництві, сервісному обслуговуванні та ремонті агрегатів авіаційного, космічного та загальномашинобудівного призначення.

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